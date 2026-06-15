Colapsa la Guiteras y Cuba enfrenta apagones récord: déficit eléctrico superará los 2.000 MW este lunes

La crisis energética en Cuba sumó este lunes un nuevo capítulo crítico tras la salida de servicio de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor y más importante planta de generación del país, debido a un salidero en la caldera.

La avería, confirmada por la Unión Eléctrica (UNE), representa la decimoquinta interrupción de la planta en lo que va de 2026 y dispara la afectación proyectada para el horario pico nocturno hasta los 2.085 megavatios (MW), una de las cifras más elevadas registradas este año.

La Guiteras apenas había regresado al Sistema Eléctrico Nacional el pasado 12 de junio, tras permanecer varios días fuera de servicio por una falla similar.

Según el parte oficial de la UNE, a las 6:00 de la mañana la disponibilidad del sistema era de apenas 995 MW frente a una demanda de 2.620 MW, provocando una afectación inmediata de 1.630 MW.

Para la noche, las previsiones son aún más alarmantes.

Las autoridades estiman una demanda máxima de 3.050 MW con una disponibilidad prácticamente invariable, lo que generaría un déficit de 2.055 MW y una afectación total de 2.085 MW.

La cifra se acerca peligrosamente al récord histórico alcanzado el pasado 14 de mayo, cuando el déficit energético llegó a 2.174 MW y dejó sin electricidad de forma simultánea a cerca del 70% del país.

Otras siete unidades termoeléctricas también están fuera de servicio

La situación de la Guiteras se suma al deterioro generalizado del parque de generación cubano.

Actualmente permanecen averiadas:

Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez

Unidad 3 de la CTE Ernesto Guevara

Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez

Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo

Además, varias unidades permanecen en mantenimiento programado en Mariel, Renté y Nuevitas.

La combinación de averías y falta de combustible mantiene fuera de operación una parte significativa de la capacidad energética nacional.

La falta de combustible agrava el colapso

A la crisis técnica se suma la escasez de combustible que afecta a toda la isla.

La UNE reportó que 106 centrales de generación distribuida permanecen paralizadas por falta de diésel y fuel oil, lo que representa 890 MW fuera de servicio.

También están inoperativas la Patana de Regla, la Patana de Melones, la Central Fuel de Mariel y la Central Fuel de Moa.

En total, más de 1.200 MW permanecen indisponibles únicamente por problemas de abastecimiento energético.

Energía solar insuficiente para cubrir la emergencia

Aunque los 54 parques solares fotovoltaicos instalados recientemente aportaron más de 3.000 MWh durante la jornada del domingo, con una potencia máxima cercana a los 489 MW, su producción se concentra durante las horas de sol y resulta insuficiente para compensar el déficit estructural que se produce durante la noche.

Expertos advierten que la energía renovable sigue siendo una contribución complementaria frente a una crisis provocada por el deterioro del sistema termoeléctrico.

Una planta clave sin mantenimiento desde hace más de 15 años

El deterioro de la Guiteras no es una sorpresa.

Las propias autoridades cubanas han reconocido que la central no recibe un mantenimiento capital desde 2010.

Su director, Román Pérez Castañeda, admitió recientemente que la planta requiere una parada técnica de al menos seis meses para ejecutar reparaciones profundas, pero aseguró que la situación energética del país impide sacar la instalación de operación durante tanto tiempo.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha prometido en varias ocasiones una intervención integral, pero hasta ahora no existe una fecha concreta para su ejecución.

Crece la presión social por los apagones

La crisis energética está teniendo un impacto directo sobre la vida cotidiana de millones de cubanos.

En varias zonas de La Habana los cortes eléctricos han alcanzado entre 20 y 22 horas diarias durante las últimas semanas, mientras provincias orientales como Santiago de Cuba y Granma han registrado interrupciones superiores a las 48 horas consecutivas.

El creciente malestar ya comienza a reflejarse en las calles. Durante el fin de semana vecinos del reparto San Ricardo, en Santiago de Cuba, protagonizaron protestas por los prolongados apagones, una muestra del agotamiento social provocado por la peor crisis eléctrica que enfrenta la isla en décadas.