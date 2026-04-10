Hermana de Anna Bensi llega a Miami tras interrogatorio en Cuba y denuncia presión de la Seguridad del Estado

Horas antes de abordar un vuelo hacia Estados Unidos , Elmis Rivero Silvente , hermana de la influencer cubana Anna Bensi, fue citada e interrogada por agentes de la Seguridad del Estado en La Habana.

Ese mismo día, logró salir del país junto a sus dos hijos menores y aterrizó en Miami, tras un episodio que, según su testimonio, incluyó retención de documentos y amenazas relacionadas con su familia.

Rivero Silvente, ciudadana estadounidense, explicó que la citación fue emitida la mañana de su viaje bajo el argumento de un “control migratorio”. Lo que inicialmente sería un trámite breve se extendió por más de una hora.

“No me querían dejar salir”, relató tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, donde aseguró que las autoridades retuvieron su pasaporte durante el proceso.

Según su testimonio, los agentes no solo realizaron preguntas migratorias, sino que también abordaron temas políticos y personales, incluyendo la reciente visita del diplomático estadounidense Mike Hammer a la vivienda de su hermana.

Rivero afirmó que fue cuestionada sobre posibles vínculos entre esa visita y supuestas actividades contra el gobierno. Además, asegura haber recibido advertencias relacionadas con la seguridad de su madre y su hermana, quienes permanecen en Cuba .

Una familia bajo vigilancia

Mientras Rivero Silvente logró salir del país, la situación de su familia en La Habana continúa siendo incierta.

Su hermana, Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, permanecen bajo restricciones de movilidad desde finales de marzo, tras un proceso legal vinculado a la difusión de contenido en redes sociales.

De acuerdo con el relato de Rivero, ambas viven bajo vigilancia constante. “Siempre hay personas siguiéndolas”, aseguró, describiendo una presencia continua de individuos en los alrededores de su vivienda.

Comunicación limitada y proceso abierto

La influencer también enfrenta limitaciones en sus comunicaciones, lo que ha dificultado el contacto con el exterior. El caso, que podría implicar sanciones penales, sigue en curso.

Organizaciones y medios independientes han señalado que situaciones como esta reflejan el creciente control sobre voces digitales en Cuba, especialmente aquellas con visibilidad en redes sociales.

Entre dos realidades

Rivero Silvente viajó a Cuba por pocos días con el objetivo de visitar a su madre y apoyar el proceso legal de su hermana. Su salida contrasta con la situación de quienes permanecen en la isla bajo restricciones.

Ahora, desde Miami, su testimonio añade una nueva dimensión a un caso que combina elementos familiares, legales y políticos en un contexto de creciente tensión.