Cuba

Trump promete transformar Cuba para que millones de cubanos puedan regresar a la isla

Trump afirmó que EE.UU. trabaja para transformar Cuba y permitir que cubanos emigrados puedan regresar a la isla si cambian las condiciones

americateve | Redacción América Noticias Miami
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración trabaja para transformar la situación en Cuba con el objetivo de que muchos cubanos que emigraron puedan regresar a la isla en el futuro.

Durante declaraciones realizadas en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que la situación actual del país caribeño podría cambiar y permitir que miles de cubanos en el exterior vuelvan a su tierra natal.

“Lo que está pasando con Cuba es increíble… creemos que queremos arreglar eso. Será solo cuestión de tiempo antes de que mucha gente increíble vuelva a Cuba”, expresó Trump.

Trump dice que los cubanos aún aman su país

El presidente señaló que muchos cubanos que viven fuera mantienen un fuerte vínculo con su país de origen y que podrían optar por regresar si las condiciones políticas y económicas cambian.

“Escucho todo el tiempo cuánto aman a Cuba. Queremos que tengan esa oportunidad”, añadió el mandatario.

Las declaraciones se producen en medio de una profunda crisis económica y energética en la isla, que el propio Trump ha descrito en ocasiones anteriores como una “nación fallida” que enfrenta graves problemas estructurales.

Conversaciones sobre el futuro de la isla

En semanas recientes, el presidente también ha insinuado que Washington mantiene conversaciones relacionadas con Cuba y ha dejado entrever que podrían producirse cambios políticos en la isla.

Trump incluso ha mencionado la posibilidad de una “toma amistosa” de Cuba como parte de una estrategia para impulsar transformaciones en el país.

Analistas consideran que estas declaraciones forman parte de la creciente presión diplomática y económica de Estados Unidos sobre el gobierno cubano en medio de la crisis regional.

Contexto regional y presión económica

La situación en Cuba ocurre en un momento de fuertes tensiones geopolíticas en el hemisferio occidental.

La administración estadounidense ha endurecido sanciones y medidas económicas contra La Habana como parte de una estrategia más amplia para presionar cambios políticos en la isla.

Trump ha insistido en que un eventual cambio podría abrir una nueva etapa para Cuba y permitir que miles de cubanos en el exterior regresen a reconstruir el país.

