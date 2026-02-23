americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rusia

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

La Embajada de Rusia en Cuba negó un comunicado viral sobre envío de petróleo, mientras Bloomberg reporta buque con gasoil rumbo a La Habana

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Putin

RUSIA NIEGA COMUNICADO SOBRE ENVÍO DE PETRÓLEO A CUBA EN MEDIO DE CRISIS ENERGÉTICA

La Embajada de Rusia en Cuba desmintió oficialmente un supuesto comunicado que circuló en redes sociales y que atribuía al Kremlin el envío inmediato de 200.000 barriles de petróleo a la isla.

“La información que circula es falsa. La Cancillería de Rusia no ha publicado ningún comunicado de este tipo”, afirmó la sede diplomática en sus canales oficiales, instando a consultar únicamente fuentes verificadas del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

El desmentido se produce en medio de una profunda crisis energética en Cuba, marcada por apagones prolongados y severa escasez de combustible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmbRusCuba/status/2025751513184776327?s=20&partner=&hide_thread=false

El buque Sea Horse y el reporte de Bloomberg

La polémica surgió luego de que Bloomberg informara que el buque Sea Horse navega hacia Cuba con lo que se presume serían aproximadamente 200.000 barriles de gasoil ruso.

Según el reporte, la carga habría sido transferida mediante operación barco a barco frente a Chipre, de acuerdo con datos de inteligencia marítima de Kpler Ltd.

Hasta ahora, el Kremlin no ha confirmado oficialmente el contenido específico del cargamento ni su destino final, más allá del desmentido sobre el comunicado viral.

Screenshot 2026-02-23 at 9.59.14AM

Cuba al límite energético

La isla consume en promedio 37.000 barriles diarios, cifra crítica en el actual escenario de restricciones externas y caída del suministro.

En los últimos meses:

  • Más de 40% del país ha quedado sin electricidad en horarios pico

  • Transporte público paralizado

  • Hoteles cerrados por ahorro energético

  • Generación eléctrica por debajo de la demanda

Cualquier envío de combustible tendría impacto inmediato en la estabilidad energética del país.

Tensión con Washington

El episodio ocurre tras advertencias de la administración de Donald Trump sobre posibles sanciones o aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.

Desde Moscú, el canciller Serguéi Lavrov calificó de “inaceptable” cualquier intento de bloqueo naval y defendió la cooperación ruso-cubana.

Durante su visita oficial, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reiteró que La Habana continuará defendiendo su soberanía ante lo que considera presión externa.

Antecedentes de ayuda rusa

En febrero de 2025, Rusia envió 100.000 toneladas de crudo a Cuba mediante un préstamo estatal.

La embajada rusa había mencionado previamente la posibilidad de nuevos suministros bajo formato de “ayuda humanitaria”, aunque no confirmó cantidades específicas.

Si el Sea Horse arriba con combustible, sería la primera entrega significativa en más de un año.

¿Movimiento estratégico o señal política?

Analistas señalan que, más allá del volumen del cargamento, el arribo de un buque con gasoil ruso sería interpretado como una señal de respaldo geopolítico en un momento de presión internacional.

Mientras Moscú niega el comunicado viral, el destino final del Sea Horse será observado de cerca como indicador del alcance real del apoyo ruso a La Habana.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
exclusiva: revelan los verdaderos rostros del poder real en cuba

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

eeuu deporta 116 migrantes irregulares a cuba en nuevo vuelo y suma mas de 300 retornos en 2026

EEUU deporta 116 migrantes irregulares a Cuba en nuevo vuelo y suma más de 300 retornos en 2026

cuba elimina impuesto aduanero a paneles solares y baterias en medio de crisis energetica

Cuba elimina impuesto aduanero a paneles solares y baterías en medio de crisis energética

La gente pasa frente a un mural del Che Guevara en La Habana, el martes 17 de febrero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Entrevista AP: Sanidad en Cuba entra en tensión por cerco energético de EEUU, señalan autoridades

Destacados del día

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que no tumba el régimen

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que "no tumba el régimen"

Abatido El Mencho: cae el líder del CJNG tras operativo federal en Jalisco y ola de violencia

Abatido "El Mencho": cae el líder del CJNG tras operativo federal en Jalisco y ola de violencia

EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a El Mencho en México

EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a "El Mencho" en México

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter