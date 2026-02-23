Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

La Embajada de Rusia en Cuba desmintió oficialmente un supuesto comunicado que circuló en redes sociales y que atribuía al Kremlin el envío inmediato de 200.000 barriles de petróleo a la isla.

“La información que circula es falsa. La Cancillería de Rusia no ha publicado ningún comunicado de este tipo”, afirmó la sede diplomática en sus canales oficiales, instando a consultar únicamente fuentes verificadas del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

El desmentido se produce en medio de una profunda crisis energética en Cuba, marcada por apagones prolongados y severa escasez de combustible.

La polémica surgió luego de que Bloomberg informara que el buque Sea Horse navega hacia Cuba con lo que se presume serían aproximadamente 200.000 barriles de gasoil ruso .

Según el reporte, la carga habría sido transferida mediante operación barco a barco frente a Chipre, de acuerdo con datos de inteligencia marítima de Kpler Ltd.

Hasta ahora, el Kremlin no ha confirmado oficialmente el contenido específico del cargamento ni su destino final, más allá del desmentido sobre el comunicado viral.

Cuba al límite energético

La isla consume en promedio 37.000 barriles diarios, cifra crítica en el actual escenario de restricciones externas y caída del suministro.

En los últimos meses:

Más de 40% del país ha quedado sin electricidad en horarios pico

Transporte público paralizado

Hoteles cerrados por ahorro energético

Generación eléctrica por debajo de la demanda

Cualquier envío de combustible tendría impacto inmediato en la estabilidad energética del país.

Tensión con Washington

El episodio ocurre tras advertencias de la administración de Donald Trump sobre posibles sanciones o aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.

Desde Moscú, el canciller Serguéi Lavrov calificó de “inaceptable” cualquier intento de bloqueo naval y defendió la cooperación ruso-cubana.

Durante su visita oficial, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reiteró que La Habana continuará defendiendo su soberanía ante lo que considera presión externa.

Antecedentes de ayuda rusa

En febrero de 2025, Rusia envió 100.000 toneladas de crudo a Cuba mediante un préstamo estatal.

La embajada rusa había mencionado previamente la posibilidad de nuevos suministros bajo formato de “ayuda humanitaria”, aunque no confirmó cantidades específicas.

Si el Sea Horse arriba con combustible, sería la primera entrega significativa en más de un año.

¿Movimiento estratégico o señal política?

Analistas señalan que, más allá del volumen del cargamento, el arribo de un buque con gasoil ruso sería interpretado como una señal de respaldo geopolítico en un momento de presión internacional.

Mientras Moscú niega el comunicado viral, el destino final del Sea Horse será observado de cerca como indicador del alcance real del apoyo ruso a La Habana.