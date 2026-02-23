Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que "no tumba el régimen"

La cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan aseguró que el bloqueo petrolero contra Cuba no representa una vía efectiva para provocar un cambio político en la isla y advirtió que el impacto de las sanciones externas recae principalmente sobre la población.

Durante la 65ª edición del Festival Internacional de Viña del Mar, en Chile, Estefan declaró a la agencia EFE que “no es una forma de tumbar ningún régimen”, en referencia a las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump contra países que suministren petróleo a Cuba.

La artista describió el escenario actual en la isla como uno de los más críticos desde el llamado Período Especial, tras la caída de la Unión Soviética.

BASADA Gloria Estefan en el Festival de Viña: “Cuba Libre”, le dió una bofetada a la dictadura comunista de Cuba y al PC de Chile. “Quiero a mi Cuba libre para que la gente pueda bailar, pueda comer, pueda soñar”. pic.twitter.com/Iv0AU3g7Lz

“Se me parte el alma”, expresó al referirse a las consecuencias cotidianas que enfrentan los cubanos.

Estefan sostuvo que las mayores sanciones no provienen del exterior, sino del propio gobierno cubano: “Las únicas sanciones que ha habido en Cuba han sido del propio gobierno a los cubanos”.

Cambio interno, no externo

Aunque cuestionó la efectividad del bloqueo petrolero como herramienta de presión política, también señaló la represión interna como obstáculo para cualquier transformación.

“Tiene que venir del pueblo cubano que ellos digan: ‘Hasta aquí ya no’. Y eso es difícil, porque cada vez que pasa algo se llevan presos jóvenes”, afirmó.

Sus declaraciones reavivan el debate entre el exilio y sectores dentro de la isla sobre la eficacia de las sanciones económicas y el costo humano que implican.

Debate también en EE.UU.

En la misma entrevista, la intérprete expresó preocupación por redadas y detenciones de migrantes latinos en Estados Unidos, subrayando que ante situaciones injustas “hay que alzar la voz”.

Las palabras de Estefan llegan en un momento de máxima tensión geopolítica, con advertencias de Washington a países que suministren petróleo a La Habana y con Cuba enfrentando apagones históricos y paralización parcial del turismo.