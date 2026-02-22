americateve

Cuba

Cuba se queda sola y sin turismo: Rusia evacúa 4.300 turistas varados por crisis energética

Rusia concluye repatriación de 4 mil turistas desde Cuba tras suspensión de vuelos por falta de combustible, agravando la crisis turística

Por Redacción América Noticias Miami
Turismo Cuba.png

Operación de emergencia desde Varadero y La Habana

Rusia concluyó este domingo la evacuación de casi 4.300 turistas rusos que quedaron varados en Cuba tras la suspensión de vuelos comerciales por falta de combustible de aviación.

El último vuelo, operado por Rossiya (Grupo Aeroflot), aterrizó en el aeropuerto de Sheremétievo, en Moscú, cerrando una operación que incluyó nueve vuelos especiales desde Varadero, La Habana, Holguín y Cayo Coco.

El Ministerio de Transporte ruso confirmó que la reanudación de vuelos dependerá de la “normalización del suministro de queroseno” en la isla.

ARCHIVO - Un turista llega en un auto clásico de Estados Unidos a un espectáculo en el cabaret Tropicana en La Habana, Cuba, el 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ramon Espinosa. Archivo)

Crisis energética paraliza el turismo

Cuba atraviesa uno de sus peores momentos energéticos en años. Según reportes oficiales:

  • 6 de 16 termoeléctricas fuera de servicio

  • Déficits eléctricos diarios superiores a 1.700 MW

  • Más del 40% del país sin electricidad en horario pico

  • Provincias con apagones de hasta 20 horas diarias

El colapso del suministro de combustible no solo afecta la generación eléctrica, sino también la aviación internacional.

Canadá también evacuó miles

Antes de Rusia, Canadá completó la repatriación de cerca de 28.000 turistas, luego de que aerolíneas como Air Canada suspendieran operaciones por la imposibilidad de abastecer combustible en aeropuertos cubanos.

Rusia era el segundo mayor emisor de turistas hacia Cuba en 2025, con 131.000 visitantes.

Presión de Washington y crisis petrolera

La situación se agrava tras nuevas medidas de la administración de Donald Trump, que amenazó con imponer aranceles a países que suministren petróleo a La Habana.

La captura de Nicolás Maduro dejó a Cuba sin su principal proveedor de crudo, mientras México también suspendió envíos bajo presión internacional.

Analistas energéticos advierten que la isla atraviesa su primer período sin llegada significativa de crudo extranjero desde 2015.

Cierre de hoteles y golpe económico

El turismo representa más de 300.000 empleos directos y una de las principales fuentes de divisas del país.

Ante la caída abrupta de visitantes y la crisis energética, el régimen anunció el cierre temporal de unos 30 hoteles en La Habana y Varadero para reducir consumo eléctrico.

Expertos como Jorge Piñón advierten que Cuba podría enfrentar una crisis aún más grave en seis u ocho semanas si no recibe nuevos cargamentos de petróleo.

Moscú evalúa ayuda

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla viajó a Moscú para reunirse con Vladímir Putin y Serguéi Lavrov.

El Kremlin indicó que analiza “ayuda concreta” para la isla, incluyendo posible reanudación de envíos de crudo, algo que no ocurre desde febrero de 2025.

Sin embargo, cualquier país que exporte petróleo a Cuba enfrenta posibles represalias comerciales de Estados Unidos.

Deja tu comentario

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

