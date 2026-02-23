americateve

Cuba

EEUU anticipa "cambio histórico" en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

Washington proyecta un cambio decisivo en Cuba en 2026 y admite comunicaciones con actores internos del sistema, según el jefe diplomático en La Habana

Por Redacción América Noticias Miami
Mike Hammer Marco Rubio

¡ALGO GRANDE VIENE! WASHINGTON PROYECTA CAMBIO DECISIVO EN CUBA EN 2026

Diplomacia estadounidense habla de “punto de inflexión”

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, aseguró que 2026 podría marcar un cambio histórico en Cuba, en medio de una creciente presión política y energética contra el régimen.

En declaraciones al diario ABC, Hammer afirmó:

“Yo diría que sí, que va a haber un cambio. ¿En qué forma? Ya veremos cómo”, dejando claro que Washington ve el próximo año como un posible punto de inflexión.

Mike Hammer CUba

Contactos internos confirmados

Uno de los elementos más significativos fue la admisión de comunicaciones con actores dentro del sistema cubano.

Hammer señaló que “hay comunicaciones con ciertas personas”, aunque evitó ofrecer detalles. Sugirió además que no todos dentro del aparato de poder están al tanto de estos contactos.

La declaración refuerza afirmaciones previas del presidente Donald Trump sobre conversaciones con “gente de alto nivel” en Cuba.

Presión energética y estrategia

La actual estrategia de Washington ha incluido:

  • Endurecimiento de sanciones

  • Restricciones al suministro petrolero

  • Reincorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo

  • Coordinación diplomática regional

Hammer defendió que el objetivo es impedir que el régimen obtenga recursos para sostener su aparato represivo.

“Nuestra política siempre ha sido intentar no darle oxígeno a la máquina represiva”, afirmó.

¿Transición pacífica?

El diplomático insistió en que EE.UU. busca una salida sin derramamiento de sangre y que existen planes para el “día después” de una eventual transición.

“Hemos estado pensando en una transición a una Cuba libre durante mucho tiempo”, declaró.

Además, dejó abierta la posibilidad de evaluar asistencia humanitaria o incluso mecanismos limitados de apoyo energético, siempre que no beneficien a la cúpula gobernante.

Crisis interna como catalizador

Cuba enfrenta:

  • Apagones prolongados

  • Infraestructura deteriorada

  • Crisis sanitaria y de transporte

  • Caída del turismo

Hammer señaló que la percepción ha cambiado:

“Antes se preguntaban si iba a pasar. Ahora preguntan cuándo”.

Derechos humanos en el centro

El diplomático fue contundente al referirse a la situación política en la isla.

“Si no puedes expresarte libremente y te encarcelan por un cartel, que me digan que no es dictadura”, sostuvo.

Washington insiste en la liberación de presos políticos como condición clave para cualquier avance.

