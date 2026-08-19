Florida: Byron Donalds y Ashley Moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el Senado

El congresista Byron Donalds ganó la nominación republicana para gobernador de Florida, mientras la senadora Ashley Moody aseguró la candidatura de su partido al Senado de Estados Unidos, dejando definidos dos de los principales enfrentamientos electorales del estado para las elecciones generales de noviembre.

Ambos candidatos contaban con el respaldo del presidente Donald Trump .

Donalds se impuso en una concurrida primaria republicana para suceder al gobernador Ron DeSantis , quien no puede aspirar a otro mandato consecutivo, mientras Moody tuvo un camino mucho más despejado para obtener la nominación al Senado.

En noviembre, Donalds enfrentará al demócrata David Jolly , mientras Moody se medirá con la representante estatal Angie Nixon , quien protagonizó una de las mayores sorpresas de la jornada al derrotar a Alex Vindman en la primaria demócrata.

Donalds, actual representante federal por el distrito 19 de Florida, obtuvo aproximadamente el 48 % de los votos en las primarias republicanas.

El vicegobernador Jay Collins quedó en segundo lugar con alrededor del 24 %, seguido por el inversor James Fishback , con aproximadamente el 10 %, y el expresidente de la Cámara de Representantes estatal Paul Renner , con cerca del 8 %.

El resultado coloca a Donalds en la carrera para convertirse en el próximo gobernador de Florida.

De ganar en noviembre, además, podría convertirse en el primer gobernador negro en la historia del estado.

Donalds pide la unidad del Partido Republicano

Después de conocerse su victoria, Donalds pidió cerrar las divisiones provocadas por las primarias y concentrar los esfuerzos republicanos en las elecciones generales.

“Ahora es el momento de que el Partido Republicano se una”, expresó.

El congresista dirigió inmediatamente sus críticas hacia David Jolly, su próximo adversario.

Donalds sostuvo que las propuestas del demócrata representarían un incremento del gasto y los impuestos, argumentos que previsiblemente ocuparán un lugar central en su campaña.

David Jolly será el rival demócrata en noviembre

La primaria demócrata para gobernador fue ganada por David Jolly, quien tiene una particular historia política.

Jolly fue miembro republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos entre 2013 y 2017.

Posteriormente se distanció del Partido Republicano y se convirtió en un crítico de Trump antes de terminar compitiendo por la nominación demócrata para gobernador.

Su victoria deja preparado uno de los enfrentamientos políticos más importantes de noviembre:

Byron Donalds contra David Jolly.

Trump respaldó a Donalds durante las primarias

El apoyo de Donald Trump fue uno de los elementos centrales de la campaña de Donalds.

El congresista se ha convertido durante los últimos años en uno de los aliados políticos más visibles del presidente dentro de la Cámara de Representantes.

En contraste, Ron DeSantis decidió no respaldar oficialmente a ninguno de los aspirantes republicanos que competían por sucederlo.

Una primaria republicana marcada por fuertes ataques

La campaña estuvo caracterizada por fuertes enfrentamientos entre los candidatos.

James Fishback convirtió a Donalds en el principal blanco de buena parte de sus ataques, mientras los aspirantes también debatieron sobre inmigración, economía, seguros, vivienda y el futuro político del estado.

Donalds evitó participar en algunos de los principales encuentros organizados entre sus rivales.

Uno de ellos se desarrolló en el podcast de Patrick Bet-David, donde participaron Collins, Fishback y Renner.

Ashley Moody gana la nominación republicana al Senado

En la carrera por el Senado, Ashley Moody consiguió la nominación republicana con mucha menos dificultad.

Moody ocupa actualmente el escaño que quedó vacante cuando Marco Rubio abandonó el Senado para incorporarse a la administración Trump.

Ahora buscará continuar en Washington mediante el voto de los floridanos.

Su rival en noviembre será Angie Nixon.

Sorpresa demócrata: Angie Nixon derrota a Alex Vindman

Una de las noticias más inesperadas de las primarias ocurrió precisamente en la contienda demócrata por el Senado.

La representante estatal Angie Nixon derrotó a Alex Vindman, pese a que el exoficial militar llegaba a la elección con una considerable ventaja en recaudación de fondos.

Nixon consiguió aproximadamente el 55 % de los votos, frente a cerca del 44 % obtenido por Vindman.

El resultado fue considerado una victoria importante para el sector progresista del Partido Demócrata.

¿Quién es Angie Nixon?

Nixon representa un distrito de Jacksonville en la Cámara de Representantes de Florida y llegó a la política después de trabajar como organizadora comunitaria y activista.

Fue elegida por primera vez para la Legislatura estatal en 2020.

Durante las primarias recibió el respaldo de figuras del sector progresista, incluido el senador Bernie Sanders.

Ahora tendrá el desafío de competir contra Ashley Moody en un estado que durante los últimos ciclos electorales se ha desplazado hacia el Partido Republicano.

Las grandes batallas de noviembre quedan definidas

Los resultados dejan configurados dos enfrentamientos de alto perfil:

Gobernación de Florida: Byron Donalds (republicano) vs. David Jolly (demócrata).

Senado de Estados Unidos: Ashley Moody (republicana) vs. Angie Nixon (demócrata).

Las elecciones generales se celebrarán en noviembre y tendrán importancia tanto estatal como nacional.

Florida elegirá al sucesor de Ron DeSantis y también decidirá quién ocupará el escaño del Senado que anteriormente pertenecía a Marco Rubio.

Con las primarias terminadas, republicanos y demócratas entran ahora en la fase decisiva de una campaña que tendrá a Florida nuevamente en el centro de la política estadounidense.