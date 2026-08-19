La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo) AP

Los fiscales también pusieron en duda el relato de Comey de que había encontrado las conchas dispuestas en la secuencia numérica “86 47” mientras caminaba por una playa en Carolina del Norte y sugirieron que su publicación de mayo de 2025 en Instagram fue un intento apenas velado de vender ejemplares de una próxima novela sobre una personalidad de redes sociales cuyas palabras han inspirado a sus seguidores a atacar a sus enemigos.

Los argumentos en mociones presentadas la tarde del martes son la explicación más detallada del gobierno sobre su acusación formal y se presentaron en respuesta a amplios esfuerzos de la defensa para desestimar el caso por motivos como el hecho de que constituye un procesamiento vengativo y que la publicación de Comey no equivalía a una amenaza real.

Los abogados de Comey sostienen que los investigadores del caso engañaron a jueces, presentaron documentos que contenían declaraciones falsas, ocultaron hechos clave y, de manera reiterada, no lograron demostrar que Comey pretendiera hacer una amenaza física o supiera que el número 86 podía sugerir violencia.

La entrada de “86” en Merriam-Webster, el diccionario utilizado por The Associated Press, indica que su significado es “echar”, “deshacerse de” o “negar el servicio a”. Trump es el 47mo presidente.

El Departamento de Justicia sostiene que la foto de las conchas marinas, que Comey dijo haber encontrado en la playa, constituía una amenaza contra Trump. Comey borró la publicación poco después de subirla, señalando que no sabía que alguien podía interpretar los números como un llamado a la violencia. Sus abogados han dicho que el eslogan desde hace tiempo significa “deshacerse de” o “expulsar” y que ha aparecido en miles de artículos vendidos en internet y se muestra con regularidad en protestas.

Pero en sus escritos, el Departamento de Justicia buscó situar la publicación en el contexto de una serie de complots o intentos de asesinato contra Trump en los meses anteriores y posteriores a la publicación de Comey. Los fiscales dicen que, dos minutos antes de que se hiciera la publicación, la esposa de Comey le envió por mensaje de texto una captura de pantalla de una definición de “86” que decía “deshacerse de o negar el servicio”.

“No se puede cuestionar seriamente que un observador objetivo de la publicación de Comey podría leerla con el significado de ‘Maten al presidente Trump’”, escribieron los fiscales.

El Departamento de Justicia indicó que la foto se publicó días antes de que Comey tuviera previsto lanzar una novela titulada “FDR Drive”, en la que un fiscal persigue a una personalidad de extrema derecha en redes sociales que ha señalado a sus enemigos por nombre e inspirado violencia contra ellos por parte de sus seguidores.

Tras la indignación provocada por la publicación en Instagram, según los escritos del gobierno, el agente editorial de Comey señaló en un mensaje de texto que se había “vuelto viral”. Comey respondió que esa “no era mi intención, pero no me molestaría si vende libros”. El agente replicó: “Música para los oídos de un agente”.

Los fiscales también afirmaron que había “motivos para dudar” del relato de Comey de que se topó con las conchas durante un paseo, al señalar que estaban ubicadas a 6 kilómetros (4 millas) “más abajo en la playa desde una propiedad frente al mar donde se alojaba Comey, en un área separada del océano por una duna de arena”. Añadieron que no había “ninguna evidencia de que alguien más acomodara, fotografiara o siquiera viera las conchas”.

Los abogados de Comey han calificado la acusación formal —la segunda en su contra en el lapso de un año — como parte de una campaña de represalias de Trump contra uno de sus críticos más vehementes. El mandatario despidió a Comey como jefe del FBI en 2017 mientras Comey supervisaba una investigación sobre posibles vínculos entre la campaña presidencial republicana de 2016 y Rusia, y desde entonces Trump ha pedido que él y otros, a quienes percibe como sus adversarios, sean encarcelados.

Pero el Departamento de Justicia negó las acusaciones de animadversión, al afirmar que la decisión de acusar formalmente a Comey la tomó el fiscal federal de la zona y no se derivó de una directriz del presidente ni del secretario de Justicia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP