Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Un nuevo análisis de la Oficina del Censo de Estados Unidos identificó más de 24.000 registros de votantes correspondientes a personas clasificadas como no ciudadanas en el momento de las elecciones generales de 2020 , según los resultados preliminares divulgados esta semana.

El estudio se basa en el cruce de registros electorales con información administrativa federal para intentar determinar el estatus de ciudadanía de quienes aparecen en los archivos de votación.

Sin embargo, existe una precisión fundamental: el análisis todavía no está terminado . Millones de registros permanecen pendientes de clasificación, por lo que los datos no representan un balance definitivo sobre la totalidad del electorado de 2020.

El análisis examinó aproximadamente 160 millones de registros electorales correspondientes a las elecciones generales de 2020.

Según los resultados divulgados, los investigadores pudieron determinar con “alta confianza” que más de 128 millones de registros correspondían a ciudadanos estadounidenses .

En el extremo contrario, más de 24.000 registros fueron asociados con personas que, según la información utilizada por el análisis, eran no ciudadanas en el momento de la elección .

La legislación federal prohíbe a los no ciudadanos votar en elecciones para cargos federales.

California registró la mayor cantidad

Según el desglose difundido sobre el análisis, California presentó el mayor número de registros identificados como votos de no ciudadanos, con aproximadamente 4.300.

En segundo lugar aparece Texas, con alrededor de 2.500.

Las cifras corresponden al análisis preliminar y podrían modificarse a medida que continúe el proceso de revisión y clasificación de los registros restantes.

México aparece como principal país de origen identificado

El estudio también analizó el país de origen asociado con algunos de los registros clasificados como no ciudadanos.

De los más de 24.000 casos identificados:

Aproximadamente 3.800 correspondían a personas originarias de México .

Cerca de 950 estaban vinculados con Canadá .

Casi 7.000 no tenían un país de origen identificado en la información analizada.

El resto se distribuye entre diferentes nacionalidades.

Todavía quedan unos 32 millones de registros por analizar

Este es uno de los elementos más importantes para interpretar correctamente los resultados.

De los aproximadamente 160 millones de registros examinados inicialmente, la Oficina del Censo habría podido clasificar con alta confianza a unos 128 millones como ciudadanos y a más de 24.000 como no ciudadanos.

Pero alrededor de 32 millones de registros todavía requieren análisis adicional.

Esto significa que el informe actual debe entenderse como una evaluación inicial y no como un conteo final del posible voto de no ciudadanos en las elecciones de 2020.

El análisis utiliza registros administrativos y electorales

La metodología representa una diferencia importante respecto de los estudios tradicionales de participación electoral publicados por la Oficina del Censo.

Habitualmente, las estadísticas electorales del organismo proceden de la Current Population Survey (CPS), que pregunta a los participantes sobre registro y participación electoral.

El nuevo análisis utiliza registros administrativos y electorales vinculados mediante identificadores protegidos para estudiar el estatus de ciudadanía de las personas asociadas con esos registros.

Esta metodología intenta ofrecer una aproximación diferente a la composición del electorado.

El Censo había estimado 154,6 millones de votantes en 2020

Los informes tradicionales publicados por la Oficina del Censo después de las elecciones presidenciales de 2020 estimaron que aproximadamente 154,6 millones de personas participaron en aquellos comicios.

La elección registró la participación más alta en una elección presidencial desde que comenzó la serie estadística correspondiente en 1964.

Según esos datos, aproximadamente el 66,8 % de los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años participó en las elecciones.

Los no ciudadanos no pueden votar en elecciones federales

La normativa estadounidense establece que las personas que no son ciudadanas de Estados Unidos no pueden votar en elecciones federales.

La propia Oficina del Censo lo señala expresamente en su documentación sobre participación y registro electoral.

Existen jurisdicciones locales que permiten a determinados no ciudadanos participar en algunas elecciones municipales, pero esas excepciones no les conceden derecho a votar por presidente, miembros del Congreso u otros cargos federales.

Los resultados reavivan el debate sobre la integridad electoral

La publicación del análisis probablemente intensificará el debate político sobre los mecanismos utilizados para verificar la elegibilidad de los votantes.

Los resultados proporcionan nuevos datos sobre registros electorales vinculados con personas identificadas como no ciudadanas, pero todavía existen interrogantes que deberán aclararse cuando concluya la revisión.

Entre ellos se encuentra qué explicación corresponde a cada uno de los registros identificados y cuál será el resultado del análisis de los aproximadamente 32 millones que permanecen pendientes.

Por ahora, la conclusión más precisa es que el análisis preliminar identificó más de 24.000 registros electorales asociados con personas clasificadas como no ciudadanas en 2020, pero el estudio todavía no constituye un balance definitivo de las elecciones presidenciales de ese año.

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Censo de EE.UU. identifica más de 24.000 votos de no ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

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Un análisis preliminar del Censo identificó más de 24.000 registros de votantes como no ciudadanos en 2020, aunque millones de casos siguen bajo revisión.

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OFICINA DEL CENSO IDENTIFICA MÁS DE 24.000 VOTOS DE NO CIUDADANOS EN UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS ELECCIONES DE 2020

Un nuevo análisis de la Oficina del Censo de Estados Unidos identificó más de 24.000 registros electorales asociados con personas clasificadas como no ciudadanas en el momento de las elecciones generales de 2020.

Según los datos divulgados:

California aparece con aproximadamente 4.300 casos.

Texas, con unos 2.500.

Cerca de 3.800 correspondían a personas originarias de México.

Aproximadamente 950, a Canadá.

En casi 7.000 registros no aparecía identificado un país de origen.

El análisis partió de aproximadamente 160 millones de registros electorales.

Los investigadores determinaron con “alta confianza” que más de 128 millones correspondían a ciudadanos estadounidenses.

Pero existe un dato fundamental para interpretar correctamente estos resultados:

El análisis todavía NO está terminado.

Aproximadamente 32 millones de registros permanecen pendientes de revisión, por lo que los más de 24.000 casos identificados hasta ahora no constituyen un balance definitivo sobre la totalidad de las elecciones de 2020.

La legislación estadounidense prohíbe a los no ciudadanos votar en elecciones federales.

Los resultados preliminares reabren ahora el debate sobre los mecanismos de verificación de ciudadanía y la integridad de los registros electorales.

La cifra podría cambiar cuando la Oficina del Censo complete el análisis de los millones de registros que todavía permanecen pendientes de clasificación.