Corte Suprema vuelve a rechazar pedido de Trump de anular compensación a escritora que lo acusó

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E. Jean Carroll, la escritora que acusó al presidente Donald Trump de violarla, en el tribunal en Nueva York el 6 de septiembre del 2024. (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez) AP

Los abogados del presidente republicano habían pedido a los magistrados que reconsideraran su negativa a escuchar su apelación. El tribunal denegó la petición de Trump junto con varias otras.

Es inusual —aunque no inaudito— que el tribunal conceda este tipo de solicitudes. Trump pagó la indemnización poco después de que el tribunal declinara atender su apelación en junio.

Trump y el Departamento de Justicia también están pidiendo al máximo tribunal que anule un segundo veredicto a favor de Carroll por un total de 83 millones de dólares. Sostienen que él es inmune a una demanda por comentarios que hizo sobre ella en 2019, cuando era presidente. El tribunal aún no ha actuado sobre esa apelación.

Carroll es una veterana columnista de consejos y exconductora de un programa de entrevistas en televisión. Declaró en un juicio de 2023 que Trump convirtió un encuentro amistoso en la década de 1990 en un ataque violento en el probador de la tienda Bergdorf Goodman, al otro lado de la calle de la Torre Trump en Manhattan. El jurado determinó que Trump era responsable de difamar a Carroll cuando negó su acusación en 2022.

Trump ha negado haber cometido irregularidad alguna.

The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Carroll.

_________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP