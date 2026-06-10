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Trump

Trump promulga ley que da casi $70.000 millones a su agenda migratoria hasta fin de mandato

tWASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump promulgó el miércoles una ley que da a su agenda de inmigración y deportaciones financiamiento por casi 70.000 millones de dólares para el tiempo que le resta en la Casa Blanca.

Un agente de inmigración en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. (Foto AP/Erin Hooley, Archivo)
Un agente de inmigración en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. (Foto AP/Erin Hooley, Archivo) AP

La ley asigna 38.000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 26.000 millones a la Patrulla Fronteriza. Otros 5.000 millones cubrirían costos imprevistos, según la Casa Blanca.

Trump firmó la legislación en el Despacho Oval un día después de que los republicanos de la Cámara de Representantes impulsaron la medida con una votación de 214-212, pese a las objeciones de los demócratas. Su firma puso fin a una disputa de casi seis meses por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que comenzó en enero con las muertes a tiros de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good durante operativos federales de control migratorio en Minneapolis.

Tras los tiroteos, los demócratas empezaron a exigir cambios en la aplicación de las leyes migratorias, lo que creó un punto muerto —y derivó en el cierre más prolongado de la agencia en la historia— que finalmente llevó a los republicanos a actuar por su cuenta en materia de financiación.

Las agencias recibirán financiación durante los próximos tres años. La nueva ley adelanta la financiación anual rutinaria, lo que garantiza un flujo de dinero prácticamente ininterrumpido mientras el gobierno de Trump busca deportar a cerca de 1 millón de personas por año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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