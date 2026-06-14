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Trump dice que acuerdo con Irán podría estar "en unas pocas horas" y culpa a Israel del retraso (Axios)

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con reporteros a bordo del Air Force One en camino a la Base Aérea Andrews, en Maryland, el viernes 5 de junio de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con reporteros a bordo del Air Force One en camino a la Base Aérea Andrews, en Maryland, el viernes 5 de junio de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que la firma de un acuerdo con Irán tendría lugar "en unas horas", después de que el proceso se viera retrasado, según él, por los bombardeos de Israel sobre Beirut.

"Eso lo desbarató todo. Retrasó la firma unas horas. Tenía que haber tenido lugar ahora. Ahora está prevista para dentro de unas horas", declaró el mandatario republicano durante una llamada telefónica con el medio de noticias Axios.

Israel atacó los suburbios del sur de Beirut el domingo, causando al menos tres muertos. Afirmó que lo hizo en respuesta a disparos de Hezbolá, aliado de Irán, contra el norte de su territorio.

Trump no ocultó su frustración con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu: "Es tan grave... no podía creerlo. Una hora antes de que se suponía que firmáramos el acuerdo".

Con una sarta de improperios, Trump le dijo a Axios que reprendió enérgicamente a Netanyahu.

"¿Por qué Bibi (Netanyahu) tuvo que hacer un puto ataque?", dijo Trump a Axios. "Yo estaba tan enojado. Se lo hice saber. No tiene ningún puto criterio. Se lo hice saber".

Teherán insiste en que Líbano debe formar parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra más amplia en Oriente Medio, desencadenada por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero.

Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel para vengar la muerte del líder iraní Alí Jamenei, abatido dos días antes.

bgs/mlm/cjc/ad/mvl

© Agence France-Presse

FUENTE: AFP

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Por Redacción América Noticias Miami

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