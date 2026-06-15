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Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

ATLANTA (AP) — La modesta Cabo Verde esculpió el lunes un sorprendente bautismo mundialista al maniatar a la todapoderosa España en un empate sin goles.

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Una actuación impresionante de Vozinha, su portero de 40 años, permitió a Cabo Verde llevarse un punto ante una de las selecciones favoritas del torneo. El resultado del Grupo H constituye la mayor sorpresa de la copa hasta la fecha.

Cabo Verde incluso tuvo la oportunidad de ganar el partido, pero el arquero español Unai Simón tapó un cabezazo de Diney Borges en la agonía del encuentro en Atlanta.

Muy espesa en juego, España aburrió en su estreno. Ni siquiera el ingreso del juvenil astro Lamine Yamal para el tramo final alteró la dinámica de la Roja.

“No ha podido ser. Poco que reprochar", dijo el centrocampista español Rodri Hernández. "Sabíamos que era un partido de paciencia, se han metido atrás. Hemos generado, pero no pudimos meter.

El delantero Ferran Torres tuvo la mejor ocasión de España en el primer tiempo al estrellar un disparo en el travesaño y, más tarde, obligar a Vozinha a intervenir en otro remate peligroso.

Vozinha también le negó el gol a Pedri y desvió otro intento con destino de gol hacia el final de la primera mitad.

Cabo Verde, un grupo de islas con alrededor de medio millón de habitantes, disputa su primer Mundial.

España, campeona de 2010, busca ganar el Mundial por segunda vez, pero el entrenador Luis de la Fuente advirtió el domingo que Cabo Verde podría ser una de las sorpresas del torneo.

Cabo Verde siguió defendiendo con firmeza en la segunda mitad, lo que llevó a De la Fuente a dar ingreso a Lamine para intentar cambiar el rumbo del partido.

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Mundial AP: https://apnews.com/fifa-world-cup

FUENTE: AP

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