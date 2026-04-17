Mariela Castro arremete contra Trump y acusa a EE.UU. de influir en activismo en Cuba

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos sumaron un nuevo capítulo tras declaraciones de alto perfil desde La Habana.

Mariela Castro Espín , directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) e hija de Raúl Castro, lanzó duras críticas contra el presidente Donald Trump y acusó a Washington de interferir en el activismo social dentro de la isla.

Durante un encuentro con activistas internacionales, Castro calificó al mandatario estadounidense como “ignorante” y cuestionó su postura sobre derechos humanos y movimientos sociales.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la visita del Convoy Nuestra América , un evento que reunió a activistas de más de 30 países en La Habana.

Uno de los puntos más polémicos fue su afirmación de que Estados Unidos estaría:

Reclutando personas dentro del activismo LGBT en Cuba

Promoviendo una supuesta “oposición ficticia”

Financiando iniciativas con fines políticos

Castro sostuvo que estos grupos serían utilizados para influir en el escenario interno del país.

Contexto político

Este tipo de declaraciones forma parte de una narrativa recurrente del gobierno cubano, que ha acusado en múltiples ocasiones a Washington de respaldar movimientos opositores dentro de la isla.

El pronunciamiento ocurre en medio de un contexto de creciente tensión bilateral, con presiones políticas y económicas desde Estados Unidos.

Reacciones y controversia

El evento también ha generado críticas dentro de Cuba, donde algunos sectores cuestionan la desconexión entre delegaciones internacionales y la realidad cotidiana de la población.