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Díaz-Canel asegura que Cuba no desea una agresión de EEUU, pero está dispuesta a defenderse

LA HABANA (AP) — El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró el jueves que Cuba no desea una agresión militar por parte de Estados Unidos, pero que está dispuesta a dar batalla si se presenta.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en el centro, asiste a una celebración conmemorativa del 65 aniversario de la proclamación que declara socialista a la revolución cubana, en La Habana, Cuba, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en el centro, asiste a una celebración conmemorativa del 65 aniversario de la proclamación que declara socialista a la revolución cubana, en La Habana, Cuba, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

El mandatario encabezó un mitin de cientos de personas en conmemoración del 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana en momentos de máxima tensión con Washington y luego de que el titular de la Casa Blanca impusiera un cerco energético a la isla.

“El momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez, como en aquel 16 de abril de 1961, a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y si fuere inevitable, ganarla”, dijo el gobernante isleño.

Esta semana Donald Trump insistió con su idea de intervenir en Cuba como lo hizo en enero en Venezuela –hasta entonces un aliado estratégico de la isla—, luego de aplicar en enero un cerco petrolero a la nación caribeña que ha tenido un fuerte impacto en la vida de los ciudadanos y la economía.

Tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio --hijo de padres emigrados de Cuba en los años 50 antes del triunfo de la revolución--, calificaron al gobierno de la isla de inoperante y abusivo.

Díaz-Canel aseguró que se trata de armar una “narrativa” que no tiene justificación.

“Cuba no es un Estado fallido. Cuba es un Estado cercado. Cuba es un Estado enfrentado a una agresión multidimensional. Guerra económica, bloqueo recrudecido y bloqueo energético”, dijo Díaz-Canel, orador principal de la manifestación.

“Cuba es un Estado amenazado que no se rinde. Y a pesar de todo, y gracias al socialismo, Cuba es un Estado que resiste... y no lo duden, un Estado que vencerá”, agregó el mandatario.

Ambos gobiernos reconocieron que han mantenido conversaciones para disipar la tensión, pero no trascendió su alcance.

El cerco petrolero de Trump agudizó la crisis económica que lleva un lustro y que se desató luego de la paralización por la pandemia de COVID-19 y las sanciones impuestas por Estados Unidos a lo largo de seis décadas para presionar un cambio en el modelo político de la isla.

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FUENTE: AP

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