americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump homenajea a Messi e Inter Miami en la Casa Blanca por título de la MLS

WASHINGTON (AP) — Lionel Messi y sus compañeros del Inter Miami fueron homenajeados por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el jueves, tras haber ganado el título de la MLS del año pasado.

El presidente estadounidense Donald Trump recibe un trofeo de manos del argentino Lionel Messi, durante un acto para honrar al Inter Miami en la Casa Blanca, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente estadounidense Donald Trump recibe un trofeo de manos del argentino Lionel Messi, durante un acto para honrar al Inter Miami en la Casa Blanca, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Miami venció a los Whitecaps de Vancouver en diciembre para conquistar el título de liga, y la superestrella argentina fue nombrada Jugador Más Valioso de la MLS por segunda temporada consecutiva.

“Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil de hacer, muy, muy inusual y, francamente, hay mucha más presión sobre ti de la que cualquiera se imaginaría, porque se esperaba que ganaras, pero casi nadie gana”, expresó Trump.

Messi, quien ingresó a la ceremonia junto a Trump, se unió al Inter Miami en 2023. No habló durante el acto.

Entre otras figuras del Inter Miami presentes estuvieron el uruguayo Luis Suárez, así como los argentinos Tadeo Allende y Rodrigo De Paul. El comisionado de la MLS Don Garber se sentó junto a Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial.

También asistieron el pelotero retirado de las Grandes Ligas Alex Rodriguez y miembros del gabinete de Trump.

Inter Miami fue el primer equipo de la MLS invitado a la Casa Blanca durante los dos mandatos de Trump.

Messi, ganador en ocho ocasiones del Balón de Oro, condujo a Argentina al título del Mundial en 2022. Se espera que el crack de 38 años vuelva a jugar con Argentina este verano, cuando el torneo se dispute en Estados Unidos, Canadá y México.

La gran vitrina global del fútbol se ha visto ensombrecida por acontecimientos recientes, incluida la guerra con Irán y la agitación en México tras la muerte del líder del cártel Nemesio Oseguera en una operación militar.

Irán forma parte del cuadro de 48 selecciones del Mundial y tiene previsto disputar un par de partidos en el SoFi Stadium, en el sur de California, y otro en Seattle durante la fase de grupos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

Destacados del día

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

Trump afirma que "Cuba también va a caer" y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter