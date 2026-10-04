TRAGEDIA EN PINAR DEL RÍO: dos muertos y una niña hospitalizada tras violento choque en La Palma

Un grave accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en La Palma, Pinar del Río , dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y una niña hospitalizada , según reportes difundidos en redes sociales y testimonios de residentes de la comunidad.

Las víctimas mortales, dos adultos mayores, viajaban en una motocicleta cuando fueron impactadas por un automóvil de turismo.

Ambas fallecieron como consecuencia del choque, mientras que la menor involucrada en el siniestro tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál es el estado de salud de la niña .

La información inicial fue difundida por la plataforma NiO Reportando Un Crimen , que publicó detalles del accidente y posteriormente recibió comentarios de vecinos que aseguraron conocer a las víctimas.

Según esa versión, el automóvil impactó la motocicleta en la que viajaban los dos adultos.

El fuerte choque provocó lesiones mortales a ambos ocupantes.

La información disponible no precisa cómo resultó involucrada la menor ni las circunstancias exactas en las que sufrió sus lesiones.

Tampoco se ha publicado hasta ahora un parte oficial de las autoridades cubanas con la reconstrucción completa del accidente.

Vecinos identifican a los fallecidos

Usuarios que afirmaron conocer a las víctimas las identificaron como Aleida Alfonso y Julio Pajón, este último conocido en la comunidad como “Julito Pajón”.

De acuerdo con esos testimonios, ambos residían en La Mulata, una zona rural perteneciente al municipio de La Palma.

“Aleida Alfonso y Julito Pajón son las víctimas, son vecinos míos de La Mulata”, escribió un residente identificado como Dennys Carballo.

Otros mensajes publicados después de conocerse la tragedia describieron a Pajón como una persona conocida y apreciada dentro de la comunidad.

“Mi amigo Julio, una persona muy especial”, lamentó otro usuario.

El accidente habría ocurrido cerca de la CPA La Ceja

Una residente identificada como Marta Válido aportó en los comentarios una referencia más precisa sobre el lugar del accidente.

“Fue frente a Meteorología llegando a CPA La Ceja. Dios que la niña se recupere rápido”, escribió.

Esa ubicación procede de testimonios comunitarios y no de un informe oficial de la Policía.

Las circunstancias que provocaron el impacto continúan sin estar completamente esclarecidas.

Investigan una versión sobre el conductor

NiO Reportando Un Crimen difundió además una versión según la cual el conductor del automóvil presuntamente habría utilizado el vehículo después de consumir alcohol.

Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente.

La propia plataforma señaló que la presunta conducción bajo los efectos del alcohol deberá ser establecida durante la investigación.

Por tanto, no puede afirmarse todavía que la embriaguez haya sido la causa del accidente.

Será necesario esperar a que las autoridades determinen mediante las investigaciones correspondientes qué ocurrió antes del impacto y si existió alguna responsabilidad penal.

Dolor entre familiares, amigos y vecinos

La noticia generó numerosas muestras de pesar entre personas que aseguraron conocer a los fallecidos.

“Esa noticia me dejó muy triste, conocí bien a Julito, tremenda persona muy humilde”, escribió una usuaria.

Otros mensajes estuvieron dirigidos a la menor hospitalizada, cuya evolución médica genera especial preocupación entre los residentes.

Hasta ahora no se ha informado su edad, el hospital al que fue trasladada ni la gravedad de sus lesiones.

Cuba mantiene elevados índices de accidentes de tránsito

El accidente de La Palma ocurre en medio de una persistente crisis de seguridad vial en Cuba.

Durante 2025 se registraron 7.538 accidentes de tránsito, que dejaron alrededor de 750 fallecidos y más de 6.700 lesionados, según las cifras citadas en reportes sobre accidentalidad vial.

Durante los primeros meses de 2026 continuaron registrándose numerosos siniestros mortales en carreteras y zonas urbanas.

Las motocicletas figuran entre los vehículos con mayor participación en estos accidentes.

Las motocicletas concentran una parte importante de las víctimas

Los datos citados indican que las motocicletas están involucradas en más de la mitad de los incidentes viales registrados en el país.

También representan aproximadamente:

32% de las muertes

y

42% de las personas lesionadas.

El crecimiento del parque de motocicletas, combinado con el deterioro de las carreteras, problemas de iluminación, fallas mecánicas y conductas de riesgo al volante, aparece recurrentemente entre los factores asociados a la accidentalidad.

Las causas específicas, sin embargo, deben determinarse individualmente en cada siniestro.

Pinar del Río acumula recientes tragedias viales

El accidente de La Palma se suma a otros sucesos graves registrados recientemente en Pinar del Río.

A finales de septiembre, una familia pidió ayuda para localizar al conductor que presuntamente huyó después de otro choque.

Otros accidentes registrados durante las últimas semanas en Cuba han dejado muertos y múltiples lesionados, manteniendo la preocupación por la seguridad vial.

Una niña permanece hospitalizada

Mientras la comunidad lamenta las muertes de Aleida Alfonso y Julio Pajón, la atención se concentra ahora en la evolución de la menor.

La información disponible confirma que fue trasladada para recibir atención médica, pero no existe todavía un parte público sobre su condición.

Tampoco las autoridades han informado oficialmente sobre posibles cargos contra el conductor ni sobre las conclusiones preliminares de la investigación.

El accidente deja así un balance provisional de:

dos adultos fallecidos

y

una niña hospitalizada.

La investigación deberá esclarecer ahora cómo ocurrió el impacto y determinar responsabilidades.

FUENTE: re