La Habana

Tragedia en el Malecón de La Habana: muere joven vendedora ambulante tras doble atropello

Una joven vendedora ambulante murió tras ser atropellada en el Malecón de La Habana, reavivando preocupaciones sobre la seguridad vial en Cuba. Aún no hay detalles oficiales del accidente

americateve | Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-27 at 3.28.13 PM

Una joven vendedora ambulante falleció la noche del jueves en un trágico accidente ocurrido en la intersección de Prado y Malecón, frente al Hotel Paseo del Prado, uno de los puntos más concurridos de la capital cubana.

La víctima fue identificada como Yaidamis Haití Ruiz, originaria de Guantánamo, quien se dedicaba a la venta de confituras en la zona.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con testigos citados en redes sociales, Yaidamis intentaba cruzar la calle cuando fue impactada por un automóvil que realizaba un giro en U. Segundos después, una Gazelle de transporte de pasajeros también la embistió, provocando su muerte inmediata.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital “Calixto García”. Inicialmente se informó que sus familiares no habían podido llegar desde Guantánamo para reclamarlo, pero posteriormente se aclaró que una hermana y un hermano se encontraban en La Habana realizando los trámites de traslado.

Silencio oficial y dudas sobre el caso

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre las causas del doble atropello, la identidad de los conductores involucrados ni las posibles medidas procesales que se derivarían del accidente.

El siniestro ocurrió en una zona de alto tráfico vehicular y turístico, lo que ha reavivado las críticas ciudadanas sobre la falta de medidas efectivas para mejorar la seguridad vial en la capital.

Un problema recurrente en Cuba

Este nuevo hecho se suma a una larga lista de tragedias en las calles cubanas. En agosto pasado, Mairovis Valier Heredia, de 35 años, perdió la vida en La Habana tras ser atropellada por un automóvil conducido por un extranjero, dejando tres hijos huérfanos.

Las autoridades han reconocido en múltiples informes la gravedad de los accidentes viales en la Isla, pero las estadísticas oficiales se publican con irregularidad y los reportes sobre siniestros recientes suelen estar marcados por la falta de detalles.

