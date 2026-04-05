Taxi queda calcinado tras incendio en La Habana y reaviva alerta por crisis del transporte en Cuba

La Habana, Cuba — Un taxi quedó completamente calcinado tras incendiarse en plena vía pública este miércoles en la intersección de Concha y Melones, generando alarma entre vecinos y transeúntes.
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Taxi se incendia en La Habana y queda calcinado, en medio de crisis por fallas técnicas y deterioro vehicular en Cuba
La Habana, Cuba — Un taxi quedó completamente calcinado tras incendiarse en plena vía pública este miércoles en la intersección de Concha y Melones, generando alarma entre vecinos y transeúntes.
El vehículo fue consumido por las llamas en cuestión de minutos, quedando reducido a su estructura metálica, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos acudían al lugar para controlar el fuego.
De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales:
El fuego se propagó rápidamente
El auto quedó totalmente destruido
Decenas de personas se congregaron en la zona
Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales ni heridos graves.
Patrón recurrente en la isla
El incidente se suma a una serie de incendios vehiculares registrados en Cuba en los últimos años, muchos de ellos asociados a:
Fallas eléctricas
Cortocircuitos
Deterioro mecánico
Casos similares han sido documentados recientemente, incluyendo vehículos que se incendiaron mientras hacían filas para combustible.
Crisis del parque automotor
Especialistas y reportes coinciden en que estos hechos reflejan un problema estructural en el país:
Este contexto incrementa el riesgo de incidentes como el ocurrido en La Habana.
Preocupación creciente
Aunque no se reporta un aumento significativo en 2026, la repetición de estos eventos mantiene la preocupación sobre la seguridad del transporte en la isla.
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