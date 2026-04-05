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Cuba

Taxi queda calcinado tras incendio en La Habana y reaviva alerta por crisis del transporte en Cuba

Taxi se incendia en La Habana y queda calcinado, en medio de crisis por fallas técnicas y deterioro vehicular en Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
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La Habana, Cuba — Un taxi quedó completamente calcinado tras incendiarse en plena vía pública este miércoles en la intersección de Concha y Melones, generando alarma entre vecinos y transeúntes.

El vehículo fue consumido por las llamas en cuestión de minutos, quedando reducido a su estructura metálica, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos acudían al lugar para controlar el fuego.

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Incendio repentino en plena calle

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales:

El fuego se propagó rápidamente

El auto quedó totalmente destruido

Decenas de personas se congregaron en la zona

Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales ni heridos graves.

Patrón recurrente en la isla

El incidente se suma a una serie de incendios vehiculares registrados en Cuba en los últimos años, muchos de ellos asociados a:

Fallas eléctricas

Cortocircuitos

Deterioro mecánico

Casos similares han sido documentados recientemente, incluyendo vehículos que se incendiaron mientras hacían filas para combustible.

Crisis del parque automotor

Especialistas y reportes coinciden en que estos hechos reflejan un problema estructural en el país:

  • Envejecimiento del parque vehicular
  • Escasez de piezas de repuesto
  • Reparaciones improvisadas
  • Falta de mantenimiento adecuado

Este contexto incrementa el riesgo de incidentes como el ocurrido en La Habana.

Preocupación creciente

Aunque no se reporta un aumento significativo en 2026, la repetición de estos eventos mantiene la preocupación sobre la seguridad del transporte en la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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