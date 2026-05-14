americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Marco Rubio

Marco Rubio acusa a generales cubanos de controlar toda la riqueza mientras el pueblo pasa hambre

Marco Rubio afirmó que militares cubanos controlan miles de millones en Cuba mientras la población enfrenta hambre y apagones

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Marco Rubio

Marco Rubio apunta directamente al corazón financiero del régimen cubano

El secretario de Estado de United States, Marco Rubio, lanzó este jueves una de sus críticas más duras contra el régimen cubano al asegurar que la riqueza de la isla está controlada por una empresa propiedad de generales militares “que se quedan con todo el dinero”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USEmbCuba/status/2054880042006564943?s=20&partner=&hide_thread=false

Durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en Fox News, Rubio afirmó que mientras los cubanos “literalmente comen basura de las calles”, una estructura militar acumula miles de millones de dólares.

“Es una economía rota y no funcional”, declaró.

GAESA vuelve al centro de las acusaciones de Washington

Rubio se refirió directamente a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

Según Washington:

GAESA controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana

Maneja sectores estratégicos como turismo, remesas, comercio y finanzas

Tendría activos estimados entre 16,000 y 20,000 millones de dólares

El Departamento de Estado ha descrito a GAESA como:

“El núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba”.

“La gente come basura mientras unos pocos se enriquecen”

Rubio endureció aún más su discurso al describir la situación social en Cuba.

“La gente está literalmente comiendo basura de las calles”, afirmó el funcionario estadounidense.

El secretario sostuvo que los ingresos generados en la isla no benefician al pueblo cubano, sino que permanecen bajo control de una élite militar vinculada al régimen.

EEUU aumenta sanciones contra el aparato económico cubano

Las declaraciones llegan días después de que la administración de Donald Trump anunciara nuevas sanciones contra GAESA bajo la Orden Ejecutiva 14404.

Entre las medidas destacan:

Restricciones financieras

Sanciones secundarias a empresas extranjeras

Presión sobre operaciones internacionales vinculadas al conglomerado

Plazo hasta el 5 de junio para cortar vínculos comerciales

Washington también sancionó a:

Ania Guillermina Lastres Morera

La empresa minera Moa Nickel S.A.

GAESA: el poderoso conglomerado militar de Cuba

GAESA fue creada durante el llamado Período Especial bajo el liderazgo de Raúl Castro.

Durante décadas estuvo dirigida por:

Luis Alberto Rodríguez López-Calleja

El conglomerado controla:

Hoteles

Puertos

Tiendas en divisas

Bancos

Inmobiliarias

Importaciones y exportaciones

Analistas consideran que GAESA funciona como el verdadero centro económico del poder cubano.

Cuba enfrenta apagones, crisis energética y creciente tensión social

Las declaraciones de Rubio ocurren mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas y energéticas en décadas.

La isla enfrenta:

Apagones de hasta 25 horas

Escasez de combustible

Protestas en La Habana

Crisis alimentaria

Caída del turismo

Washington asegura que continuará endureciendo la presión sobre el régimen cubano en las próximas semanas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump afirma que cuba pide ayuda y abre la puerta a negociar antes de viajar a china

Trump afirma que Cuba "pide ayuda" y abre la puerta a negociar antes de viajar a China

cuba elimina el precio fijo del combustible en dolares. anuncia nuevas subidas desde el 15 de mayo

Cuba elimina el precio fijo del combustible en dólares. Anuncia nuevas subidas desde el 15 de mayo

pentagono confirma ante el congreso que cuba representa una amenaza para eeuu

Pentágono confirma ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para EEUU

vicecanciller cubano borra polemico mensaje tras admitir que cuba cae por si sola

Vicecanciller cubano borra polémico mensaje tras admitir que Cuba "cae por sí sola"

Destacados del día

Marco Rubio acusa a generales cubanos de controlar toda la riqueza mientras el pueblo pasa hambre

Marco Rubio acusa a generales cubanos de controlar toda la riqueza mientras el pueblo pasa hambre

Cuba anuncia que se quedó sin combustible y aumentan apagones de hasta 22 horas
ÚLTIMA HORA

Cuba anuncia que se quedó sin combustible y aumentan apagones de hasta 22 horas

Los índices de las bolsas de Japón, Corea del Sur y Australia se muestran en una pantalla en una sala de la sede del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)

Bolsas asiáticas cierran con resultados mixtos mientras inversionistas analizan la cumbre Trump-Xi

🚨 ¡CUBA AL BORDE DEL COLAPSO! Díaz-Canel admite crisis extrema mientras explotan protestas

🚨 ¡CUBA AL BORDE DEL COLAPSO! Díaz-Canel admite crisis extrema mientras explotan protestas

¡Corriente y comida!: crece la tensión en La Habana, estallan protesta frente al Gobierno municipal de San Miguel del Padrón
ULTIMA HORA

"¡Corriente y comida!": crece la tensión en La Habana, estallan protesta frente al Gobierno municipal de San Miguel del Padrón

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter