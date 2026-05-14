Marco Rubio acusa a generales cubanos de controlar toda la riqueza mientras el pueblo pasa hambre

Marco Rubio apunta directamente al corazón financiero del régimen cubano
El secretario de Estado de United States, Marco Rubio, lanzó este jueves una de sus críticas más duras contra el régimen cubano al asegurar que la riqueza de la isla está controlada por una empresa propiedad de generales militares “que se quedan con todo el dinero”.
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Durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en Fox News, Rubio afirmó que mientras los cubanos “literalmente comen basura de las calles”, una estructura militar acumula miles de millones de dólares.
“Es una economía rota y no funcional”, declaró.
GAESA vuelve al centro de las acusaciones de Washington
Rubio se refirió directamente a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.
GAESA controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana
Maneja sectores estratégicos como turismo, remesas, comercio y finanzas
Tendría activos estimados entre 16,000 y 20,000 millones de dólares
El Departamento de Estado ha descrito a GAESA como:
“El núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba”.
“La gente come basura mientras unos pocos se enriquecen”
Rubio endureció aún más su discurso al describir la situación social en Cuba.
“La gente está literalmente comiendo basura de las calles”, afirmó el funcionario estadounidense.
El secretario sostuvo que los ingresos generados en la isla no benefician al pueblo cubano, sino que permanecen bajo control de una élite militar vinculada al régimen.
EEUU aumenta sanciones contra el aparato económico cubano
Las declaraciones llegan días después de que la administración de Donald Trump anunciara nuevas sanciones contra GAESA bajo la Orden Ejecutiva 14404.
Entre las medidas destacan:
Restricciones financieras
Sanciones secundarias a empresas extranjeras
Presión sobre operaciones internacionales vinculadas al conglomerado
Plazo hasta el 5 de junio para cortar vínculos comerciales
Washington también sancionó a:
Ania Guillermina Lastres Morera
La empresa minera Moa Nickel S.A.
GAESA: el poderoso conglomerado militar de Cuba
GAESA fue creada durante el llamado Período Especial bajo el liderazgo de Raúl Castro.
Durante décadas estuvo dirigida por:
Luis Alberto Rodríguez López-Calleja
El conglomerado controla:
Hoteles
Puertos
Tiendas en divisas
Bancos
Inmobiliarias
Importaciones y exportaciones
Analistas consideran que GAESA funciona como el verdadero centro económico del poder cubano.
Cuba enfrenta apagones, crisis energética y creciente tensión social
Las declaraciones de Rubio ocurren mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas y energéticas en décadas.
La isla enfrenta:
Apagones de hasta 25 horas
Escasez de combustible
Protestas en La Habana
Crisis alimentaria
Caída del turismo
Washington asegura que continuará endureciendo la presión sobre el régimen cubano en las próximas semanas.