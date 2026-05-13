La Habana estalla entre apagones: protestas y cacerolazos sacuden varios municipios

Cacerolazos y consignas contra el régimen sacuden La Habana
Nuevas protestas populares estallaron este miércoles en varios puntos de Havana, donde vecinos salieron a las calles con cacerolas, consignas contra el régimen y bloqueos improvisados en medio de la peor crisis eléctrica del año.
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Puentes Grandes
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Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales mientras crece el malestar ciudadano por los apagones y la escasez.
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Más de 20 horas sin electricidad en algunos barrios
Según denuncias vecinales y reportes difundidos por periodistas independientes, algunos sectores de La Habana acumulan entre 20 y 22 horas diarias sin electricidad.
Vecinos golpeaban cazuelas y gritaban consignas contra el gobierno mientras cerraban calles y protestaban por la falta de corriente y alimentos.
En Guanabacoa también se reportaron calles bloqueadas por residentes molestos por la situación energética.
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El régimen admite la peor crisis eléctrica del año
El propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció esta semana que el Sistema Electroenergético Nacional atraviesa una situación “particularmente tensa”.
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Según datos oficiales:
El déficit eléctrico alcanzó 2,113 MW
Es la peor afectación energética de 2026
Varias termoeléctricas permanecen fuera de servicio
El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió además que Cuba estuvo meses prácticamente sin combustible.
La Habana vive días de creciente tensión social
Las protestas de este miércoles se suman a otras registradas recientemente en:
San Miguel del Padrón
Marianao
Reparto Bahía
Arroyo Naranjo
En días anteriores también se reportaron:
Fogatas
Bloqueos de calles
Grafitis de “Patria y Vida”
Consignas de “¡Abajo la dictadura!”
La crisis energética golpea a millones de cubanos
La isla enfrenta una combinación de:
Escasez de combustible
Colapso eléctrico
Crisis alimentaria
Inflación creciente
Deterioro de servicios básicos
El Gobierno cubano reconoció recientemente que el país necesita al menos ocho barcos de combustible al mes, pero apenas recibió uno en abril.
Aumentan las protestas y los arrestos en Cuba
El Observatorio Cubano de Conflictos reportó más de 1,100 protestas durante abril de 2026, reflejando un fuerte aumento del descontento social.
Mientras tanto, organizaciones independientes denuncian:
Arrestos vinculados a cacerolazos
Mayor presencia policial
Militarización de barrios habaneros
La tensión crece mientras Cuba enfrenta una crisis histórica
La combinación de apagones extremos, falta de combustible y deterioro económico continúa aumentando la presión social sobre el régimen cubano.
Las protestas en La Habana reflejan uno de los momentos de mayor tensión interna en años recientes.