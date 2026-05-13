La Habana estalla entre apagones: protestas y cacerolazos sacuden varios municipios

Nuevas protestas populares estallaron este miércoles en varios puntos de Havana , donde vecinos salieron a las calles con cacerolas, consignas contra el régimen y bloqueos improvisados en medio de la peor crisis eléctrica del año.

#URGENTE - La policía del régimen repele a golpes a los manifestantes en Playa, La Habana #PATRIAYVIDA pic.twitter.com/srjRjzChIC

Puentes Grandes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioJPenton/status/2054738822231888005?s=20&partner=&hide_thread=false #ULTIMAHORA Fuertes manifestaciones en Diez de Octubre: Lawton, Luyanó y Santo Suárez, se escuchan las cacerolas y consignas anticomunistas pic.twitter.com/98YvynuUtD — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) May 14, 2026

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales mientras crece el malestar ciudadano por los apagones y la escasez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2054748065840435557?s=20&partner=&hide_thread=false #Ahora. Noche de protestas en La Habana… video que me envían con este mensaje:



“Esto es en Coco y Rabí en 10 de octubre también. Hay policias, bomberos y avispas negras en el lugar” pic.twitter.com/i01JXvxYLQ — Mag Jorge Castro (@MagJorgeCastro) May 14, 2026

Más de 20 horas sin electricidad en algunos barrios

Según denuncias vecinales y reportes difundidos por periodistas independientes, algunos sectores de La Habana acumulan entre 20 y 22 horas diarias sin electricidad.

Vecinos golpeaban cazuelas y gritaban consignas contra el gobierno mientras cerraban calles y protestaban por la falta de corriente y alimentos.

En Guanabacoa también se reportaron calles bloqueadas por residentes molestos por la situación energética.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioJPenton/status/2054744594995106217?s=20&partner=&hide_thread=false Fuertes manifestaciones en Puentes Grandes, La Habana, luego de más de 20 horas sin electricidad pic.twitter.com/PpIFOvakat — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) May 14, 2026

El régimen admite la peor crisis eléctrica del año

El propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció esta semana que el Sistema Electroenergético Nacional atraviesa una situación “particularmente tensa”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioJPenton/status/2054741730067353729?s=20&partner=&hide_thread=false #ULTIMAHORA Fuertes manifestaciones en Guanabacoa, la calzada vieja, se reportan cacerolazos y calles cerradas pic.twitter.com/2fjRRixtL8 — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) May 14, 2026

Según datos oficiales:

El déficit eléctrico alcanzó 2,113 MW

Es la peor afectación energética de 2026

Varias termoeléctricas permanecen fuera de servicio

El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió además que Cuba estuvo meses prácticamente sin combustible.

La Habana vive días de creciente tensión social

Las protestas de este miércoles se suman a otras registradas recientemente en:

San Miguel del Padrón

Marianao

Reparto Bahía

Arroyo Naranjo

En días anteriores también se reportaron:

Fogatas

Bloqueos de calles

Grafitis de “Patria y Vida”

Consignas de “¡Abajo la dictadura!”

La crisis energética golpea a millones de cubanos

La isla enfrenta una combinación de:

Escasez de combustible

Colapso eléctrico

Crisis alimentaria

Inflación creciente

Deterioro de servicios básicos

El Gobierno cubano reconoció recientemente que el país necesita al menos ocho barcos de combustible al mes, pero apenas recibió uno en abril.

Aumentan las protestas y los arrestos en Cuba

El Observatorio Cubano de Conflictos reportó más de 1,100 protestas durante abril de 2026, reflejando un fuerte aumento del descontento social.

Mientras tanto, organizaciones independientes denuncian:

Arrestos vinculados a cacerolazos

Mayor presencia policial

Militarización de barrios habaneros

La tensión crece mientras Cuba enfrenta una crisis histórica

La combinación de apagones extremos, falta de combustible y deterioro económico continúa aumentando la presión social sobre el régimen cubano.

Las protestas en La Habana reflejan uno de los momentos de mayor tensión interna en años recientes.