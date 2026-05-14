Avión militar de EEUU sobrevuela La Habana mientras drone espía opera cerca de Cuba

Caza militar estadounidense fue detectado sobre el occidente cubano
Un avión militar de la Marina de United States fue detectado este jueves sobrevolando el occidente de Cuba, incluyendo zonas cercanas a Havana, según datos visibles en plataformas públicas de rastreo aéreo.
La aeronave fue identificada como un Northrop F-5N Tiger II, utilizado por la Marina estadounidense para entrenamiento avanzado y simulación de combate aéreo.
El vuelo apareció registrado bajo el código “CESSNA9”.
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El vuelo coincidió con movimientos diplomáticos entre Washington y La Habana
El movimiento aéreo ocurrió mientras un avión C-40B Clipper identificado como SAM554 aterrizaba en La Habana procedente de la Base Andrews, en Maryland.
Este tipo de aeronaves suele ser utilizado para el traslado de altos funcionarios y personal del gobierno estadounidense.
El caza militar posteriormente desapareció de los radares públicos tras atravesar el espacio aéreo occidental de la isla.
Drone MQ-4C Triton realiza vigilancia cerca de Cuba
Al mismo tiempo, un drone militar MQ-4C Triton de la Marina de EEUU continuó realizando misiones de vigilancia marítima al sur de Cuba.
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Según el rastreo aéreo disponible:
El drone realizaba patrones repetitivos sobre el Caribe occidental
Operaba cerca de la Isla de la Juventud
Cruzó previamente el estrecho de Yucatán
Ejecutaba trayectorias típicas de reconocimiento electrónico
Uno de los drones más avanzados de EEUU
El MQ-4C Triton es considerado uno de los sistemas de vigilancia más sofisticados de la Marina estadounidense.
Entre sus capacidades destacan:
Más de 24 horas de vuelo continuo
Operación a más de 50,000 pies de altura
Vigilancia marítima y monitoreo electrónico
Seguimiento naval y aéreo en tiempo real
Cobertura de enormes áreas oceánicas
El sistema es utilizado para inteligencia, reconocimiento y monitoreo estratégico.
Aumentan los vuelos militares cerca de Cuba
Los vuelos militares y de reconocimiento cerca de Cuba se han intensificado durante los últimos meses.
En las últimas semanas se han detectado:
Aviones P-8 Poseidon
RC-135 Rivet Joint
Drones MQ-4C Triton
Operaciones de vigilancia marítima
Las misiones coinciden con el aumento de tensiones entre Washington y La Habana.
Cuba enfrenta creciente presión política y militar
La actividad aérea ocurre en medio de:
Nuevas sanciones estadounidenses
Crisis energética en Cuba
Protestas en La Habana
Declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio
Movimientos diplomáticos recientes
Analistas consideran que el incremento de vuelos militares envía un fuerte mensaje estratégico al régimen cubano.