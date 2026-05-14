Avión militar de EEUU sobrevuela La Habana mientras drone espía opera cerca de Cuba

Un avión militar de la Marina de United States fue detectado este jueves sobrevolando el occidente de Cuba , incluyendo zonas cercanas a Havana , según datos visibles en plataformas públicas de rastreo aéreo.

La aeronave fue identificada como un Northrop F-5N Tiger II , utilizado por la Marina estadounidense para entrenamiento avanzado y simulación de combate aéreo.

El vuelo apareció registrado bajo el código “CESSNA9”.

El movimiento aéreo ocurrió mientras un avión C-40B Clipper identificado como SAM554 aterrizaba en La Habana procedente de la Base Andrews, en Maryland.

Este tipo de aeronaves suele ser utilizado para el traslado de altos funcionarios y personal del gobierno estadounidense.

El caza militar posteriormente desapareció de los radares públicos tras atravesar el espacio aéreo occidental de la isla.

Drone MQ-4C Triton realiza vigilancia cerca de Cuba

Al mismo tiempo, un drone militar MQ-4C Triton de la Marina de EEUU continuó realizando misiones de vigilancia marítima al sur de Cuba.

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Según el rastreo aéreo disponible:

El drone realizaba patrones repetitivos sobre el Caribe occidental

Operaba cerca de la Isla de la Juventud

Cruzó previamente el estrecho de Yucatán

Ejecutaba trayectorias típicas de reconocimiento electrónico

Uno de los drones más avanzados de EEUU

El MQ-4C Triton es considerado uno de los sistemas de vigilancia más sofisticados de la Marina estadounidense.

Entre sus capacidades destacan:

Más de 24 horas de vuelo continuo

Operación a más de 50,000 pies de altura

Vigilancia marítima y monitoreo electrónico

Seguimiento naval y aéreo en tiempo real

Cobertura de enormes áreas oceánicas

El sistema es utilizado para inteligencia, reconocimiento y monitoreo estratégico.

Aumentan los vuelos militares cerca de Cuba

Los vuelos militares y de reconocimiento cerca de Cuba se han intensificado durante los últimos meses.

En las últimas semanas se han detectado:

Aviones P-8 Poseidon

RC-135 Rivet Joint

Drones MQ-4C Triton

Operaciones de vigilancia marítima

Las misiones coinciden con el aumento de tensiones entre Washington y La Habana.

Cuba enfrenta creciente presión política y militar

La actividad aérea ocurre en medio de:

Nuevas sanciones estadounidenses

Crisis energética en Cuba

Protestas en La Habana

Declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio

Movimientos diplomáticos recientes

Analistas consideran que el incremento de vuelos militares envía un fuerte mensaje estratégico al régimen cubano.