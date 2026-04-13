Sandro Castro critica la crisis en Cuba con video viral: "Mi carro es como el país, no avanza"

El clip, titulado “El circo está fresco”, utiliza un tono humorístico y referencias simbólicas para abordar problemas como la escasez de combustible, la falta de agua y el estancamiento económico que afecta a la isla.

En uno de los momentos más comentados, Castro afirma: “Mi carro es como el país, no avanza”, en lo que muchos usuarios interpretaron como una alusión directa a la crisis energética que ha paralizado múltiples sectores.

El video rápidamente generó reacciones en redes, acumulando comentarios y reproducciones, en su mayoría destacando el tono crítico del mensaje.

El propio Sandro Castro ha reconocido que sus publicaciones buscan transmitir ideas sin confrontación directa.

“Hago una crítica subliminal, pero muy sutil, porque respeto al gobierno y vivo dentro de la isla”, declaró recientemente.

Su posición como familiar del fallecido líder cubano le ha permitido expresarse con mayor margen que otros ciudadanos, en un contexto donde las críticas públicas suelen enfrentar restricciones.

Declaraciones más directas

En una entrevista concedida a CNN a finales de marzo, el influencer fue más explícito al afirmar que el actual gobierno “no está haciendo un buen trabajo” y que la situación del país refleja problemas acumulados durante años.

También señaló que muchos cubanos aspiran a un modelo económico diferente, al tiempo que describió la situación actual como un “colapso real”.

Metáforas y simbolismo

Días después, Castro publicó otro video en el que utilizó animales como metáforas para describir la realidad del país, reforzando su estilo de crítica indirecta.

Interrogatorio y advertencia

El influencer reveló que fue citado por la Seguridad del Estado debido a sus publicaciones, aunque fue liberado tras recibir una advertencia.

El episodio pone de relieve las tensiones existentes en torno a la libertad de expresión en Cuba, especialmente en el entorno digital.