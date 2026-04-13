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Sandro Castro

Sandro Castro critica la crisis en Cuba con video viral: "Mi carro es como el país, no avanza"

Sandro Castro publica video con críticas veladas al gobierno cubano en medio de crisis económica y escasez.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Sandro Castro

Sandro Castro, influencer cubano y nieto de Fidel Castro, volvió a generar atención en redes sociales tras publicar un video en el que critica de forma indirecta la situación económica y social en Cuba.

El clip, titulado “El circo está fresco”, utiliza un tono humorístico y referencias simbólicas para abordar problemas como la escasez de combustible, la falta de agua y el estancamiento económico que afecta a la isla.

EL CIRCO ESTA FRESCO #viral.mp4

Mensajes entre líneas

En uno de los momentos más comentados, Castro afirma: “Mi carro es como el país, no avanza”, en lo que muchos usuarios interpretaron como una alusión directa a la crisis energética que ha paralizado múltiples sectores.

El video rápidamente generó reacciones en redes, acumulando comentarios y reproducciones, en su mayoría destacando el tono crítico del mensaje.

Crítica sutil en un entorno restrictivo

El propio Sandro Castro ha reconocido que sus publicaciones buscan transmitir ideas sin confrontación directa.

“Hago una crítica subliminal, pero muy sutil, porque respeto al gobierno y vivo dentro de la isla”, declaró recientemente.

Su posición como familiar del fallecido líder cubano le ha permitido expresarse con mayor margen que otros ciudadanos, en un contexto donde las críticas públicas suelen enfrentar restricciones.

Declaraciones más directas

En una entrevista concedida a CNN a finales de marzo, el influencer fue más explícito al afirmar que el actual gobierno “no está haciendo un buen trabajo” y que la situación del país refleja problemas acumulados durante años.

También señaló que muchos cubanos aspiran a un modelo económico diferente, al tiempo que describió la situación actual como un “colapso real”.

Metáforas y simbolismo

Días después, Castro publicó otro video en el que utilizó animales como metáforas para describir la realidad del país, reforzando su estilo de crítica indirecta.

Interrogatorio y advertencia

El influencer reveló que fue citado por la Seguridad del Estado debido a sus publicaciones, aunque fue liberado tras recibir una advertencia.

El episodio pone de relieve las tensiones existentes en torno a la libertad de expresión en Cuba, especialmente en el entorno digital.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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