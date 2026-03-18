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Cuba

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Cuba reconecta el sistema eléctrico tras 29 horas, pero continúan apagones por déficit y falta de combustible

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
apagones cuba

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos en todo el país

Cuba anunció este martes el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras un colapso total que dejó a la isla sin electricidad durante casi 30 horas, aunque la crisis energética continúa con apagones generalizados en todo el país.

La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que la reconexión completa se logró a las 18:11 horas, 29 horas y 29 minutos después del fallo total ocurrido el lunes.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que el sistema sigue operando con un déficit crítico de generación.

Embed - Cuba restablece Sistema Eléctrico Nacional

Reconexión incompleta: vuelven los apagones

El ingeniero Linsner Cruz Sánchez, jefe de operaciones del Despacho Nacional de Carga, explicó que varias plantas termoeléctricas clave —como Mariel, Santa Cruz, Felton y Rente— aún están en proceso de arranque.

Resultado:

continúan los apagones en todo el país

capacidad insuficiente frente a la demanda

sistema operando en condiciones frágiles

Un restablecimiento lento y atípico

El proceso de recuperación fue más lento de lo habitual debido a la falta de combustible.

A diferencia de otros eventos:

  • No se pudieron crear “islas eléctricas” simultáneas

  • Se hizo una reconexión progresiva de occidente a oriente

La red logró conectarse primero de Pinar del Río a Holguín, mientras que Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo fueron las últimas provincias en restablecerse.

Impacto nacional: hospitales, agua e internet

Durante el apagón total:

  • solo hospitales y servicios esenciales tuvieron electricidad

  • estaciones de bombeo funcionaron de forma limitada

  • Cuba perdió el 65% del tráfico de internet, según Cloudflare

Millones de cubanos permanecieron sin luz durante más de un día en medio de una crisis creciente.

Sexto colapso en año y medio

Este apagón marca:

el sexto colapso total del SEN en 18 meses

el segundo en menos de dos semanas

El anterior ocurrió el 4 de marzo, tras una falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras.

Antes del colapso, el sistema ya estaba al límite:

  • 1.140 MW disponibles

  • 2.347 MW de demanda

Sin explicación oficial clara

Uno de los puntos más críticos:

El gobierno no ha explicado qué causó el colapso

La UNE confirmó que no había averías reportadas en el momento de la caída, aumentando la incertidumbre.

Falta de combustible y tensión social

El propio gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció que:

Cuba lleva más de tres meses sin recibir combustible

La crisis ha generado:

  • cacerolazos en varias ciudades

  • protestas espontáneas

  • creciente malestar social

Conclusión: sistema conectado, crisis intacta

Aunque el SEN ya está técnicamente restablecido, la realidad es clara:

Cuba sigue en apagones

el déficit energético continúa

la crisis está lejos de resolverse

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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