Díaz-Canel ataca Trump y Marco Rubio,  los acusa de querer "apoderarse de Cuba" en medio de crisis y tensiones

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó una fuerte respuesta contra el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio , acusando a Estados Unidos de intentar “adueñarse de Cuba” en medio de la creciente tensión bilateral.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Díaz-Canel denunció que Washington amenaza “casi a diario” con derrocar el orden constitucional en la isla.

“Estados Unidos pretende apoderarse del país, de sus recursos y de su economía”, afirmó el mandatario cubano, en una de sus declaraciones más duras en meses.

La reacción se produce luego de una serie de declaraciones de alto impacto desde Washington.

El presidente Trump afirmó recientemente que Cuba es una “nación fallida” y aseguró que podría “tener el honor de tomar Cuba” , sugiriendo que EE.UU. podría actuar de distintas formas sobre la isla.

Por su parte, Marco Rubio fue contundente:

“La economía de Cuba no funciona”

“Deben cambiar de forma dramática”

“Tienen que poner gente nueva al mando”

Estas declaraciones han sido interpretadas como una señal clara de presión política sobre el régimen cubano.

Negociaciones en curso bajo alta tensión

A pesar del cruce de declaraciones, ambas partes han confirmado que existen contactos.

Díaz-Canel reconoció recientemente que Cuba mantiene conversaciones con Estados Unidos para tratar diferencias bilaterales, en medio de una crisis sin precedentes.

Reportes indican que Washington busca cambios políticos internos como condición para avanzar en un posible acuerdo.

Crisis energética y presión interna

El enfrentamiento político ocurre en el peor momento para la isla.

Cuba enfrenta:

apagones masivos tras colapso eléctrico nacional

escasez de combustible por corte de suministros

caída del turismo

protestas sociales en varias ciudades

El país sufrió recientemente un apagón total que afectó a millones de personas, evidenciando la fragilidad del sistema energético.

Díaz-Canel advierte sobre “resistencia”

En su mensaje, el gobernante cubano defendió la soberanía nacional y lanzó una advertencia directa:

“Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”

Además, calificó el embargo estadounidense como una “feroz guerra económica” y acusó a Washington de utilizar la crisis como pretexto para intervenir.

Un momento crítico para Cuba y EE.UU.

La confrontación entre La Habana y Washington alcanza uno de sus niveles más altos en años.

Mientras Estados Unidos intensifica la presión política y económica, el gobierno cubano responde con un discurso de resistencia, en medio de una crisis interna que continúa agravándose.

El desenlace de este pulso podría definir el futuro político y económico de la isla en los próximos meses.