americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Díaz-Canel

Díaz-Canel ataca Trump y Marco Rubio,  los acusa de querer "apoderarse de Cuba" en medio de crisis y tensiones

Díaz-Canel responde a Trump y Rubio y acusa a EE.UU. de querer tomar Cuba en medio de crisis energética

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Diaz-Canel Marco RUbio

Díaz-Canel acusa a Trump y Rubio de querer “apoderarse de Cuba” en medio de crisis y tensiones

Diaz-Canel

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó una fuerte respuesta contra el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, acusando a Estados Unidos de intentar “adueñarse de Cuba” en medio de la creciente tensión bilateral.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Díaz-Canel denunció que Washington amenaza “casi a diario” con derrocar el orden constitucional en la isla.

“Estados Unidos pretende apoderarse del país, de sus recursos y de su economía”, afirmó el mandatario cubano, en una de sus declaraciones más duras en meses.

Escalada tras declaraciones de Trump y Rubio

La reacción se produce luego de una serie de declaraciones de alto impacto desde Washington.

El presidente Trump afirmó recientemente que Cuba es una “nación fallida” y aseguró que podría “tener el honor de tomar Cuba”, sugiriendo que EE.UU. podría actuar de distintas formas sobre la isla.

Por su parte, Marco Rubio fue contundente:

“La economía de Cuba no funciona”

“Deben cambiar de forma dramática”

“Tienen que poner gente nueva al mando”

Estas declaraciones han sido interpretadas como una señal clara de presión política sobre el régimen cubano.

Negociaciones en curso bajo alta tensión

A pesar del cruce de declaraciones, ambas partes han confirmado que existen contactos.

Díaz-Canel reconoció recientemente que Cuba mantiene conversaciones con Estados Unidos para tratar diferencias bilaterales, en medio de una crisis sin precedentes.

Reportes indican que Washington busca cambios políticos internos como condición para avanzar en un posible acuerdo.

Crisis energética y presión interna

El enfrentamiento político ocurre en el peor momento para la isla.

Cuba enfrenta:

  • apagones masivos tras colapso eléctrico nacional

  • escasez de combustible por corte de suministros

  • caída del turismo

  • protestas sociales en varias ciudades

El país sufrió recientemente un apagón total que afectó a millones de personas, evidenciando la fragilidad del sistema energético.

Díaz-Canel advierte sobre “resistencia”

En su mensaje, el gobernante cubano defendió la soberanía nacional y lanzó una advertencia directa:

“Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”

Además, calificó el embargo estadounidense como una “feroz guerra económica” y acusó a Washington de utilizar la crisis como pretexto para intervenir.

Un momento crítico para Cuba y EE.UU.

La confrontación entre La Habana y Washington alcanza uno de sus niveles más altos en años.

Mientras Estados Unidos intensifica la presión política y económica, el gobierno cubano responde con un discurso de resistencia, en medio de una crisis interna que continúa agravándose.

El desenlace de este pulso podría definir el futuro político y económico de la isla en los próximos meses.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump presiona por salida de diaz-canel como condicion para acuerdo con cuba, revela the new york times

Trump presiona por salida de Díaz-Canel como condición para acuerdo con Cuba, revela The New York Times

diaz-canel advierte tras protestas en moron: no habra impunidad para vandalismo y violencia

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: "No habrá impunidad para vandalismo y violencia"

diaz-canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con ee.uu.

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

diaz-canel dice que el fbi podria viajar a cuba para investigar incidente de lancha procedente de ee.uu.

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

Destacados del día

No son suficientes Marco Rubio rechaza reformas de Cuba y exige cambios profundos en el sistema político

"No son suficientes" Marco Rubio rechaza reformas de Cuba y exige cambios profundos en el sistema político

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

CUBA SIGUE EN APAGÓN MASIVO: reconectan de Pinar del Río a Holguín, oriente continúa sin electricidad

Trump presiona por salida de Díaz-Canel como condición para acuerdo con Cuba, revela The New York Times

Trump presiona por salida de Díaz-Canel como condición para acuerdo con Cuba, revela The New York Times

Trump afirma que tendrá el honor de tomar Cuba en medio de crisis y negociaciones con EE.UU.
ULTIMA HORA

Trump afirma que tendrá "el honor de tomar Cuba" en medio de crisis y negociaciones con EE.UU.

Israel elimina a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní, en ataque aéreo en Teherán

Israel elimina a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní, en ataque aéreo en Teherán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter