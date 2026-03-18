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Costa Rica anuncia cierre de su embajada en Cuba y pide salida de diplomáticos cubanos

SAN JOSÉ (AP) — El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el miércoles el cierre de la embajada de su país en Cuba y pidió la salida de los diplomáticos cubanos en San José en protesta por la situación de los derechos humanos en la isla.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en el centro, llega al Congreso para asistir a la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, en Valparaíso, Chile, el miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Gustavo Garello)
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en el centro, llega al Congreso para asistir a la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, en Valparaíso, Chile, el miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

Chaves realizó el anuncio en compañía de su ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, durante una conferencia de prensa y tras el consejo de gobierno semanal.

El presidente aseguró que con este acto Costa Rica “no reconoce la legitimidad de régimen” de Cuba, “en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas que tienen los habitantes de la isla”.

Chaves, quien termina su mandato el próximo 8 de mayo, aclaró que la decisión fue tomada en conjunto con la presidenta electa del país, Laura Fernández, quien actualmente es su ministra de la Presidencia.

“Llévense sus diplomáticos, si quieren dejar aquí funcionarios de consulado en Costa Rica, bienvenidos”, dijo el mandatario en referencia a lo que espera que hagan las autoridades cubanas.

El presidente costarricense afirmó además que se deben “eliminar los comunistas del hemisferio”. "Hoy deben reconocer que el modelo comunista fracasó en Cuba como ha fracasado en todos los lugares donde lo han instaurado, solo la libertad del ser humano puede llevar a progreso”, agregó.

En tanto, el canciller destacó que Costa Rica había retirado a todo su personal de la embajada en La Habana desde el pasado 5 de febrero y agregó que el cierre de la embajada constituye una “señal firme” de preocupación y una invitación a que se produzcan cambios significativos en Cuba.

El canciller sostuvo que la medida responde a "la profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de las acciones de represión contra ciudadanos, contra activistas y opositores que ejercen legítimamente su derecho a expresarse y participar en la vida pública”.

Chaves y la presidenta electa participaron la semana anterior en la reunión “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para sumar a los países que considera sus aliados en el continente.

Recientemente Trump ha indicado que puede hacer “lo que quiera” con Cuba, en medio de la severa crisis que afecta a la isla, y que Washington podría tomar “medidas inminentes” contra el país.

FUENTE: AP

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