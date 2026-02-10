Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

ESTADOS UNIDOS / CARIBE. — Autoridades rusas alertaron sobre la presencia de un globo estratosférico estadounidense de vigilancia operando cerca del espacio aéreo cubano, un movimiento que se produce en medio de un aumento sostenido de la actividad militar y de inteligencia de Estados Unidos alrededor de la isla .

La información fue divulgada por la agencia estatal rusa TASS , citando a fuentes del control de tráfico aéreo, que aseguraron que el dispositivo fue lanzado sobre el estrecho de Florida y opera cerca de Cuba desde aguas estadounidenses .

“El globo estratosférico, diseñado para monitoreo y control continuos, incluso a través de fronteras nacionales, opera actualmente sobre la bahía de Florida, cerca de Cayo Hueso”, señaló la fuente.

Aunque la información rusa no identificó el modelo exacto, registros públicos y datos de FlightRadar24 permiten vincular el dispositivo con el globo N807XR , parte del Sistema de Radar Aerostático Cautivo (TARS) , operado por la U.S. Customs and Border Protection (CBP) .

El globo está anclado sobre Cayo Cudjoe , a unos 145 kilómetros al norte de La Habana , y es capaz de detectar aeronaves y embarcaciones a baja altitud a más de 300 kilómetros de distancia , superando las limitaciones del radar terrestre.

Conocido como “el ojo en el cielo” , el sistema eleva radares de alta potencia a gran altitud y forma parte de la red de vigilancia aérea y marítima del sur de Estados Unidos .

Screenshot 2026-02-10 at 9.48.29AM

Patrón creciente de vigilancia

La presencia del globo no es un hecho aislado. En las últimas semanas, EE. UU. ha incrementado visiblemente su patrullaje aéreo y naval en torno a Cuba.

Como parte de la operación Southern Spear, coordinada por el Comando Sur y la Cuarta Flota, buques de guerra estadounidenses han operado cerca de aguas cubanas. Además, el pasado 4 de febrero, un avión espía RC-135V/W Rivet Joint sobrevoló la costa norte de la isla, sumándose a vuelos previos de drones MQ-4C Triton y aeronaves P-8A Poseidon.

Contexto político y advertencia rusa

Este aumento de vigilancia coincide con el endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana. El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que califica al régimen cubano como una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU., abriendo la puerta a nuevas sanciones y aranceles contra países que suministren petróleo a la isla.

Rusia, aliado estratégico del gobierno cubano, interpreta estos movimientos como una escalada regional y una señal de que Estados Unidos está reactivando mecanismos de presión propios de la Guerra Fría.

Aunque el globo parece cumplir funciones técnicas y rutinarias de vigilancia, su despliegue, combinado con maniobras militares y sanciones, refuerza la percepción de una estrategia de presión integral sobre Cuba, en un momento de máxima tensión geopolítica en el Caribe.