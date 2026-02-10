americateve

Alden Knight

Muere en La Habana el legendario actor cubano Alden Knight, ícono de la televisión y Premio Nacional

El actor cubano Alden Knight, uno de los rostros más representativos de la escena artística nacional, falleció este lunes en La Habana a los 89 años de edad

Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Alden Knight

LA HABANA. — El actor cubano Alden Knight, una de las figuras más reconocidas de la radio, el teatro y la televisión en Cuba, falleció este martes en La Habana a los 89 años, confirmó la Agencia Actuar. Knight ostentaba el Premio Nacional de Televisión y una trayectoria artística que se extendió por más de seis décadas.

Nacido el 15 de agosto de 1936 en Camagüey, Knight se trasladó en su infancia a Guantánamo, donde comenzó su carrera artística como cantante y declamador en la emisora CMKS. De ascendencia jamaicana, dio sus primeros pasos junto a agrupaciones musicales locales antes de dar el salto definitivo a la capital.

Una carrera forjada en vivo

Ya en La Habana, Alden Knight recibió formación actoral e ingresó a los principales espacios de la radio y la televisión en una época en la que los programas se transmitían completamente en vivo, sin margen para errores. El propio actor recordó en múltiples entrevistas que esa etapa exigía una concentración absoluta y una versatilidad extrema.

Integró el Teatro Musical de La Habana y asumió papeles de alta complejidad dramática, como Mefistófeles, además de destacarse en el teatro televisivo con obras como Sizwe Banzi ha muerto, donde llegó a interpretar hasta 15 personajes en una sola función.

Televisión, cine y voz icónica

Knight participó en telenovelas, series policiacas y programas infantiles, prestando su voz a producciones musicales como Tía Tata cuenta cuentos. En el cine, dejó huella en clásicos del audiovisual cubano como El otro Cristóbal, El otro Francisco y Lejos de África.

Fue además fundador del grupo teatral Tacya, colaboró con destacadas figuras de la escena nacional e internacional y defendió públicamente la valorización de la imagen afrocubana, aunque también mantuvo una postura incondicional al régimen cubano, un aspecto que marcó controversia en su legado público.

Despedida de una era

Entre sus últimas apariciones figuraron las Noches Legendarias del Guajirito y el programa televisivo Entre tú y yo, donde repasó momentos clave de la historia cultural cubana.

Con su fallecimiento, Cuba despide a uno de los rostros más emblemáticos de su televisión, un actor que marcó generaciones y cuya presencia definió una época del arte escénico nacional.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

