ULTIMA HORA

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

TORONTO (AP) — Air Canada ha suspendido su servicio a Cuba debido a la escasez de combustible de aviación en la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)
Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

La aerolínea más grande de Canadá anunció el lunes que tomó la decisión después de que el gobierno cubano anunciara que no habría combustible de aviación disponible en los aeropuertos cubanos a partir del martes.

Cuba ha estado enfrentando una crisis energética cada vez peor en medio del bloqueo petrolero estadounidense.

El turismo canadiense es vital para la economía de Cuba. Global Affairs Canada, una oficina gubernamental, ha señalado que Canadá es la segunda mayor fuente de inversión directa en la isla, particularmente en los sectores de minería y turismo, que nunca se han recuperado completamente de la caída provocada por la pandemia.

Air Canada indicó que en los próximos días enviará vuelos vacíos hacia el sur para recoger a aproximadamente 3.000 clientes y llevarlos de regreso a casa.

Air Transat y West Jet/Sunwing afirman que tienen la intención de continuar con los vuelos según lo planeado a pesar del anuncio sobre el combustible.

Air Canada dice que la suspensión de vuelos comienza el lunes.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

