Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones

RUSIA / LA HABANA . — Pasajeros de un vuelo con destino a Cuba desde Rusia fueron forzados a desembarcar en el último minuto , luego de que el régimen cubano confirmara oficialmente que no dispone de combustible de aviación (Jet Fuel) para garantizar el regreso de las aeronaves.

Los turistas ya se encontraban a bordo y listos para despegar cuando se recibió la notificación de que los aviones que aterrizaran en Cuba no tendrían combustible para volver , una admisión que expone el colapso logístico del sistema energético cubano .

El grupo, que viajaba a la isla como parte de paquetes turísticos, fue retirado del avión instantes antes del despegue , tras confirmarse que no existe Jet Fuel disponible en los aeropuertos cubanos .

La decisión evitó que la aeronave quedara atrapada en territorio cubano , sin capacidad de repostar para el vuelo de retorno, un riesgo que ya ha obligado a otras aerolíneas internacionales a cancelar, suspender o reestructurar rutas hacia la isla.

El incidente marca otro golpe directo a la conectividad aérea de Cuba , en medio de una crisis energética profunda caracterizada por apagones masivos, escasez de petróleo y colapso del transporte .

En las últimas semanas, aerolíneas de Canadá y Europa han reducido o suspendido operaciones, citando la imposibilidad de garantizar combustible Jet A-1 , mientras el régimen reconoce públicamente que no puede asegurar suministros básicos para la aviación civil .

Impacto político y económico

Rusia es uno de los principales aliados estratégicos de La Habana y uno de los mercados turísticos que el régimen había promovido como alternativa tras la caída de visitantes occidentales. La cancelación de vuelos rusos debilita aún más esa estrategia y afecta el ingreso de divisas.

Analistas señalan que el episodio evidencia la magnitud del colapso: si ni siquiera los vuelos procedentes de países aliados pueden operar con normalidad, el aislamiento aéreo de Cuba se profundiza.

Mientras el régimen atribuye la crisis a factores externos, la realidad es que la falta de inversión, mantenimiento e infraestructura ha llevado al país a una situación en la que no puede garantizar ni el combustible para que los aviones regresen.