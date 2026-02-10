Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones

RUSIA / LA HABANA. — Pasajeros de un vuelo con destino a Cuba desde Rusia fueron forzados a desembarcar en el último minuto, luego de que el régimen cubano confirmara oficialmente que no dispone de combustible de aviación (Jet Fuel) para garantizar el regreso de las aeronaves.
Los turistas ya se encontraban a bordo y listos para despegar cuando se recibió la notificación de que los aviones que aterrizaran en Cuba no tendrían combustible para volver, una admisión que expone el colapso logístico del sistema energético cubano.
Vacaciones frustradas por falta de combustible
El grupo, que viajaba a la isla como parte de paquetes turísticos, fue retirado del avión instantes antes del despegue, tras confirmarse que no existe Jet Fuel disponible en los aeropuertos cubanos.
La decisión evitó que la aeronave quedara atrapada en territorio cubano, sin capacidad de repostar para el vuelo de retorno, un riesgo que ya ha obligado a otras aerolíneas internacionales a cancelar, suspender o reestructurar rutas hacia la isla.
Crisis energética ya golpea la aviación
El incidente marca otro golpe directo a la conectividad aérea de Cuba, en medio de una crisis energética profunda caracterizada por apagones masivos, escasez de petróleo y colapso del transporte.
En las últimas semanas, aerolíneas de Canadá y Europa han reducido o suspendido operaciones, citando la imposibilidad de garantizar combustible Jet A-1, mientras el régimen reconoce públicamente que no puede asegurar suministros básicos para la aviación civil.
Impacto político y económico
Rusia es uno de los principales aliados estratégicos de La Habana y uno de los mercados turísticos que el régimen había promovido como alternativa tras la caída de visitantes occidentales. La cancelación de vuelos rusos debilita aún más esa estrategia y afecta el ingreso de divisas.
Analistas señalan que el episodio evidencia la magnitud del colapso: si ni siquiera los vuelos procedentes de países aliados pueden operar con normalidad, el aislamiento aéreo de Cuba se profundiza.
Mientras el régimen atribuye la crisis a factores externos, la realidad es que la falta de inversión, mantenimiento e infraestructura ha llevado al país a una situación en la que no puede garantizar ni el combustible para que los aviones regresen.