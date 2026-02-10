americateve

Trump

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Estados Unidos inició las deportaciones de 2026 con un vuelo que devolvió a 170 cubanos, en medio del endurecimiento de la política migratoria y mayor presión fronteriza

Por Redacción América Noticias Miami
cubanos deportados

LA HABANA / MIAMI. — El primer vuelo de deportados del año desde Estados Unidos llegó este martes a La Habana con 170 cubanos a bordo, marcando un nuevo capítulo en las deportaciones bajo la política migratoria de la administración estadounidense.

La aeronave, gestionada por autoridades migratorias de EE. UU., trasladó a ciudadanos que fueron detenidos en territorio estadounidense por ingresar o permanecer de manera irregular y que ya enfrentaban procesos migratorios pendientes.

Screenshot 2026-02-10 at 5.14.43PM

170 cubanos devueltos por EE. UU.

Las autoridades confirmaron que 170 personas de origen cubano fueron deportadas en este primer vuelo del año, en medio de un clima tenso en la frontera sur de los Estados Unidos, donde las detenciones de migrantes han aumentado notablemente en las últimas semanas.

La medida se enmarca dentro de los esfuerzos de la administración para reforzar el control migratorio y hacer cumplir las leyes de inmigración vigentes, en medio de un debate nacional sobre la seguridad fronteriza y las redadas del Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Reacciones desde Cuba y EE. UU.

Diversos sectores han reaccionado a la llegada de los deportados:

  • Organizaciones de derechos civiles han expresado preocupación por el impacto humanitario de las deportaciones.

  • Funcionarios estadounidenses defienden las acciones como parte de un enfoque firme contra la inmigración irregular.

  • Grupos de cubanos en Estados Unidos han advertido que este tipo de vuelos aumentarán si no se revisan los acuerdos migratorios entre ambos países.

Este primer vuelo del año coincide con un incremento global en los controles migratorios en EE. UU., y se espera que otros vuelos similares continúen en las próximas semanas, dependiendo de la evolución del flujo migratorio en la frontera.

Polémica y contexto nacional

Cuba, por su parte, no ha emitido una declaración oficial sobre este reinicio de vuelos de deportación. Sin embargo, la noticia se produce en medio de una crisis económica y social en la isla que ha generado un flujo persistente de migrantes hacia Estados Unidos.

Los vuelos de deportación representan un tema sensible dentro del debate migratorio estadounidense y han sido objeto de controversia entre defensores de políticas de inmigración más estrictas y grupos que piden mayor protección a los solicitantes de asilo.

Deja tu comentario

