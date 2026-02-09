Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

ESTADOS UNIDOS / LA HABANA. — Líderes y analistas conservadores urgieron al presidente Donald Trump a aplicar una “presión total” sobre el régimen cubano , advirtiendo que La Habana buscará evasivas y maniobras para burlar las sanciones estadounidenses .

La recomendación surge en medio de una escalada de medidas de Estados Unidos contra el régimen de Cuba , en el contexto de una crisis energética, crisis migratoria y creciente presión política internacional .

Expertos aseguran que el gobierno cubano intentará “engañar a Washington” con tácticas que han funcionado históricamente para evitar consecuencias económicas y políticas directas. Los críticos sostienen que no basta con sanciones aisladas, sino que se requiere una estrategia más agresiva y coordinada .

“Si no aplicamos la máxima presión, el régimen encontrará formas de eludir medidas y persistir en un modelo que viola la libertad y los derechos básicos de su propio pueblo”, afirmó uno de los expertos.

Funcionarios y académicos argumentan que un enfoque más intenso podría debilitar las estructuras económicas y políticas que sostienen al régimen , forzando a La Habana a negociar o a reconsiderar decisiones estratégicas.

Tensiones en aumento

La recomendación llega después de operativos estadounidenses de interdicción marítima, cortes energéticos prolongados en Cuba y la intensificación del debate migratorio alrededor de Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La administración Trump ha adoptado una postura de mano dura contra gobiernos que considera hostiles o represivos, y el llamado de expertos para aplicar todas las palancas de presión sobre Cuba refleja esa misma filosofía.

Riesgos y contradicciones

Aunque la estrategia de presión total tiene respaldo entre sectores conservadores, también ha generado advertencias de parte de analistas internacionales sobre los riesgos de escalada geopolítica, posibles repercusiones humanitarias y la necesidad de coordinar con aliados para que las sanciones no afecten a civiles inocentes.

A medida que crece el debate, la política hacia Cuba sigue siendo un tema espinoso y de alto impacto mediático, marcando la relación bilateral entre Washington y La Habana en un punto crítico.