Cuba

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos piden a Trump intensificar la presión sobre Cuba, advirtiendo que el régimen podría intentar engañar a Estados Unidos para eludir sanciones y controles

Por Redacción América Noticias Miami
Raul Castro Trump

ESTADOS UNIDOS / LA HABANA. — Líderes y analistas conservadores urgieron al presidente Donald Trump a aplicar una “presión total” sobre el régimen cubano, advirtiendo que La Habana buscará evasivas y maniobras para burlar las sanciones estadounidenses.

La recomendación surge en medio de una escalada de medidas de Estados Unidos contra el régimen de Cuba, en el contexto de una crisis energética, crisis migratoria y creciente presión política internacional.

Advertencia sobre tácticas del régimen

Expertos aseguran que el gobierno cubano intentará “engañar a Washington” con tácticas que han funcionado históricamente para evitar consecuencias económicas y políticas directas. Los críticos sostienen que no basta con sanciones aisladas, sino que se requiere una estrategia más agresiva y coordinada.

“Si no aplicamos la máxima presión, el régimen encontrará formas de eludir medidas y persistir en un modelo que viola la libertad y los derechos básicos de su propio pueblo”, afirmó uno de los expertos.

Cuba Crisis

Política de presión total

La “presión total” sugerida incluye:

  • Sanciones económicas más amplias

  • Restricciones logísticas a importaciones de gasolina y petróleo

  • Bloqueo de rutas financieras y diplomáticas

  • Colaboración con aliados regionales para limitar apoyos

Funcionarios y académicos argumentan que un enfoque más intenso podría debilitar las estructuras económicas y políticas que sostienen al régimen, forzando a La Habana a negociar o a reconsiderar decisiones estratégicas.

Tensiones en aumento

La recomendación llega después de operativos estadounidenses de interdicción marítima, cortes energéticos prolongados en Cuba y la intensificación del debate migratorio alrededor de Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La administración Trump ha adoptado una postura de mano dura contra gobiernos que considera hostiles o represivos, y el llamado de expertos para aplicar todas las palancas de presión sobre Cuba refleja esa misma filosofía.

Riesgos y contradicciones

Aunque la estrategia de presión total tiene respaldo entre sectores conservadores, también ha generado advertencias de parte de analistas internacionales sobre los riesgos de escalada geopolítica, posibles repercusiones humanitarias y la necesidad de coordinar con aliados para que las sanciones no afecten a civiles inocentes.

A medida que crece el debate, la política hacia Cuba sigue siendo un tema espinoso y de alto impacto mediático, marcando la relación bilateral entre Washington y La Habana en un punto crítico.

