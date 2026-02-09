americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Cuba enfrentará este lunes uno de los mayores apagones de su historia reciente, con cortes que afectarán simultáneamente a más del 61 % del país

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Apagon cuba

LA HABANA.Cuba se prepara para uno de los mayores apagones registrados en años, luego de que la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) advirtiera que este lunes más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo durante el pico de demanda.

Según datos oficiales, en el horario crítico de la tarde-noche la isla contará con solo 1.224 megavatios (MW) de generación, frente a una demanda estimada de 3.100 MW, lo que provocará un déficit de 1.876 MW y una afectación real cercana a los 1.906 MW.

Un apagón casi total

La cifra coloca al país al borde de un apagón generalizado, apenas días después de que se registrara un récord histórico del 63 % del territorio sin corriente el pasado 31 de enero, el peor dato desde que Cuba comenzó a publicar estadísticas energéticas regulares en 2022.

Actualmente, 7 de las 16 unidades termoeléctricas del país están fuera de servicio por averías o mantenimientos, incluidas dos de las tres más grandes, lo que ha reducido drásticamente la capacidad de generación.

CUBA-ENERGÍA
Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Sin motores, sin respaldo

Otro golpe clave al sistema es la paralización total de la llamada generación distribuida —motores que aportaban cerca del 40 % de la electricidad—, reconocida públicamente por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien admitió que lleva más de cuatro semanas detenida por falta de combustible.

El Gobierno anunció recientemente un paquete de medidas de emergencia para intentar sostener el país sin petróleo importado, en un contexto en el que Cuba apenas produce un tercio de la energía que necesita.

Crisis estructural y malestar social

Expertos independientes señalan que la crisis no es coyuntural, sino resultado de décadas de infrafinanciación del sistema eléctrico estatal, controlado por el Gobierno desde 1959. Estimaciones externas calculan que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para rescatar la red eléctrica nacional.

Mientras el régimen culpa a las sanciones estadounidenses y habla de “asfixia energética”, los apagones diarios paralizan la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, y alimentan el descontento social, convirtiéndose en uno de los principales detonantes de protestas en los últimos años.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el regimen compacta el turismo

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen "compacta" el turismo

eeuu despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de cuba
ALARMA

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba

opinion: cuba en la sala de preparto

OPINION: Cuba en la sala de preparto

Un hombre con una chaqueta con los colores de la bandera de Venezuela hace fila para comprar combustible en una gasolinera, el viernes 6 de febrero de 2026, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

México envía 2 buques a Cuba con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene

Destacados del día

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones
ALARMA

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones

No fue el menor detenido por ICE: aclaran quién es el niño que aparece en el Super Bowl con Bad Bunny

No fue el menor detenido por ICE: aclaran quién es el niño que aparece en el Super Bowl con Bad Bunny

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter