Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Compartir en:









LA HABANA. — Cuba se prepara para uno de los mayores apagones registrados en años, luego de que la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) advirtiera que este lunes más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo durante el pico de demanda.

Según datos oficiales, en el horario crítico de la tarde-noche la isla contará con solo 1.224 megavatios (MW) de generación, frente a una demanda estimada de 3.100 MW, lo que provocará un déficit de 1.876 MW y una afectación real cercana a los 1.906 MW.

Un apagón casi total La cifra coloca al país al borde de un apagón generalizado, apenas días después de que se registrara un récord histórico del 63 % del territorio sin corriente el pasado 31 de enero, el peor dato desde que Cuba comenzó a publicar estadísticas energéticas regulares en 2022.

Actualmente, 7 de las 16 unidades termoeléctricas del país están fuera de servicio por averías o mantenimientos, incluidas dos de las tres más grandes, lo que ha reducido drásticamente la capacidad de generación.

CUBA-ENERGÍA Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved Sin motores, sin respaldo Otro golpe clave al sistema es la paralización total de la llamada generación distribuida —motores que aportaban cerca del 40 % de la electricidad—, reconocida públicamente por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien admitió que lleva más de cuatro semanas detenida por falta de combustible.

El Gobierno anunció recientemente un paquete de medidas de emergencia para intentar sostener el país sin petróleo importado, en un contexto en el que Cuba apenas produce un tercio de la energía que necesita.

Crisis estructural y malestar social Expertos independientes señalan que la crisis no es coyuntural, sino resultado de décadas de infrafinanciación del sistema eléctrico estatal, controlado por el Gobierno desde 1959. Estimaciones externas calculan que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para rescatar la red eléctrica nacional. Mientras el régimen culpa a las sanciones estadounidenses y habla de “asfixia energética”, los apagones diarios paralizan la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, y alimentan el descontento social, convirtiéndose en uno de los principales detonantes de protestas en los últimos años.