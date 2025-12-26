Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El actor cubano satiriza los apagones y el discurso oficial tras las polémicas declaraciones de Lis Cuesta y Abel Prieto contra los símbolos navideños, en un mensaje que se volvió viral.

El reconocido actor cubano Luis Alberto García volvió a sacudir las redes sociales con una respuesta cargada de ironía y sarcasmo frente al discurso oficial que cuestiona las celebraciones navideñas en Cuba , luego de que Lis Cuesta , esposa del mandatario Miguel Díaz-Canel , y el exministro de Cultura Abel Prieto calificaran los símbolos de la Navidad como “imperialistas” y “capitalistas”.

“Doy gracias a este Estado EXITOSO por pensar en todos los que no tenemos arbolitos de Navidad (ese rezago imperialista, símbolo del colonialismo cultural, según lo que publicó un prieto ahí)”.

La frase “un prieto ahí” fue interpretada por numerosos usuarios como una referencia directa a Abel Prieto, quien días antes había publicado un texto titulado Encuentros y desencuentros con Santa Claus, donde cuestionaba figuras como Papá Noel y los adornos navideños por considerarlos ajenos a la “identidad revolucionaria”.

Lejos de quedarse en la crítica directa, Luis Alberto García utilizó el humor negro para retratar una de las realidades más duras que enfrentan los cubanos: los apagones.

“Viene, se va, se va, viene… las luces parpadean solas y los electrodomésticos que aún sobreviven avisan con sus soniditos”, escribió, aludiendo a los constantes cortes eléctricos como una suerte de “alternativa estatal” a las luces navideñas.

El actor cerró su mensaje con otra ironía que muchos calificaron como demoledora:

“Por fortuna, equipo que se te daña, equipo que te reponen en menos de 72 horas y de la misma marca y precio. ¿No es verdad?”

El origen de la polémica

La reacción de García surge tras un mensaje publicado por Lis Cuesta en la red social X, donde afirmó que la Navidad “debería ser solidaridad, pero no siempre es así”, acompañado por el texto de Abel Prieto. Las declaraciones fueron ampliamente criticadas por su tono ideológico y por la desconexión con la crisis que vive la población, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y deterioro del nivel de vida.

Voz incómoda para el poder

La publicación de Luis Alberto García fue compartida y comentada miles de veces, consolidándolo una vez más como una de las voces más incisivas del panorama cultural cubano. Con humor e inteligencia, el actor logró poner en evidencia el contraste entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de millones de cubanos.