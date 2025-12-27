americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

“No coman papa ni arroz”: declaraciones en la televisión cubana desatan indignación y burlas en redes al culpar a la población por la crisis alimentaria.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
pan cuba

Declaraciones en la televisión estatal culpan a los hábitos alimenticios de los cubanos por la crisis agrícola y provocan una ola de críticas, sarcasmo e indignación en redes sociales.

Las declaraciones emitidas en la televisión estatal cubana sobre la crisis alimentaria provocaron una avalancha de indignación y burlas en redes sociales, luego de que un funcionario sugiriera que los cubanos reduzcan o abandonen el consumo de arroz y papa, dos pilares históricos de la dieta nacional.

El polémico planteamiento fue realizado por Roberto Caballero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Técnicos Agrícolas y Forestales, durante el programa oficialista Cuadrando la Caja.

Embed

“No son alimentos propios del país”

Según Caballero, uno de los principales obstáculos para alcanzar la llamada “soberanía alimentaria” es que los cubanos consumen alimentos “que no son propios del país”, trasladando así la responsabilidad de la crisis agrícola a los hábitos de la población.

El funcionario afirmó que la papa “nunca se ha adaptado al clima y los suelos de Cuba” y que su cultivo genera más pérdidas que beneficios para el Estado.

Sobre el arroz, fue aún más lejos al declarar:

“Nosotros no somos asiáticos”.

La frase, pronunciada en horario estelar, fue interpretada como una desconexión absoluta con la realidad social, cultural y económica del país.

Ola de críticas y sarcasmo en redes

Las reacciones no se hicieron esperar. El activista José Luis Tan Estrada ironizó:

“De ‘no tenemos pescado porque en las aguas de Cuba no hay casi peces’, a ‘comer mucho arroz agrava la crisis alimentaria’. Joyitas”.

Por su parte, el periodista José Raúl Gallego escribió con sarcasmo:

“Ya los cubanos dejamos de comer carne de vaca porque no somos uruguayos y pescado porque… no vivimos en una isla rodeada de mar”.

El economista Ulises Aquino Guerra calificó el mensaje como una muestra de ineptitud estructural:

“Ahora resulta que no necesitamos comer papa, ni arroz, ni carne, ni huevos. Los indios solo comían casabe… Tampoco necesitaban electricidad”.

Arroz: historia, cultura y datos

Otros usuarios desmontaron el argumento desde la historia y la cultura nacional.

La activista Lara Crofs recordó que el arroz es base de la cocina cubana, presente en platos emblemáticos como el arroz con pollo, los moros y cristianos o el arroz con frijoles, con influencias africanas, españolas y chinas.

También aportó datos contundentes:

  • Antes de 1959, Cuba producía unas 163.000 toneladas métricas de arroz molido al año.

  • En 2025, la producción no alcanza las 30.000 toneladas, obligando al país a importar gran parte del consumo.

“Este año en La Habana tuve que pagar hasta 450 pesos la libra”, denunció.

“El problema no es el sistema, es la gente”

Activistas como Mario J. Pentón y Eliécer Ávila coincidieron en que el discurso oficial desplaza la culpa de la crisis alimentaria hacia la población, evitando reconocer los problemas estructurales del modelo agrícola estatal, la falta de inversión, las trabas al productor y el colapso económico general.

Muchos usuarios señalaron además la contradicción de recomendar malanga, yuca o boniato cuando tampoco están disponibles en los mercados, en un contexto de inflación desbordada y salarios que no alcanzan para cubrir lo básico.

En Navidad, más sacrificios

Para amplios sectores de la población, el mensaje fue claro y reiterativo:

en lugar de ofrecer soluciones reales, el régimen vuelve a pedir sacrificios, cambios de dieta y “adaptación” a la escasez.

“Según el Gobierno, el problema no es el desastre económico”, resumió un usuario.

“El problema es que los cubanos comemos mal”.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
otaola aplaude golpe de miami-dade a negocios con vinculos con cuba: asi se hace

Otaola aplaude golpe de Miami-Dade a negocios con vínculos con Cuba: "Así se hace"

me dicen que estoy loca: joven cubana sorprende al mostrar la casa que compro en cuba por solo 4.000 dolares

"Me dicen que estoy loca": joven cubana sorprende al mostrar la casa que compró en Cuba por solo 4.000 dólares

ignacio lo vuelve a hacer: banco central de cuba alerta sobre nuevo engano masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

luis alberto garcia responde a lis cuesta y abel prieto por la navidad imperialista en cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

Destacados del día

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter