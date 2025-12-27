Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Declaraciones en la televisión estatal culpan a los hábitos alimenticios de los cubanos por la crisis agrícola y provocan una ola de críticas, sarcasmo e indignación en redes sociales.

Las declaraciones emitidas en la televisión estatal cubana sobre la crisis alimentaria provocaron una avalancha de indignación y burlas en redes sociales , luego de que un funcionario sugiriera que los cubanos reduzcan o abandonen el consumo de arroz y papa , dos pilares históricos de la dieta nacional.

El polémico planteamiento fue realizado por Roberto Caballero , miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Técnicos Agrícolas y Forestales, durante el programa oficialista Cuadrando la Caja .

Según Caballero, uno de los principales obstáculos para alcanzar la llamada “soberanía alimentaria” es que los cubanos consumen alimentos “que no son propios del país”, trasladando así la responsabilidad de la crisis agrícola a los hábitos de la población .

El funcionario afirmó que la papa “nunca se ha adaptado al clima y los suelos de Cuba” y que su cultivo genera más pérdidas que beneficios para el Estado.

La frase, pronunciada en horario estelar, fue interpretada como una desconexión absoluta con la realidad social, cultural y económica del país.

Ola de críticas y sarcasmo en redes

Las reacciones no se hicieron esperar. El activista José Luis Tan Estrada ironizó:

“De ‘no tenemos pescado porque en las aguas de Cuba no hay casi peces’, a ‘comer mucho arroz agrava la crisis alimentaria’. Joyitas”.

Por su parte, el periodista José Raúl Gallego escribió con sarcasmo:

“Ya los cubanos dejamos de comer carne de vaca porque no somos uruguayos y pescado porque… no vivimos en una isla rodeada de mar”.

El economista Ulises Aquino Guerra calificó el mensaje como una muestra de ineptitud estructural:

“Ahora resulta que no necesitamos comer papa, ni arroz, ni carne, ni huevos. Los indios solo comían casabe… Tampoco necesitaban electricidad”.

Arroz: historia, cultura y datos

Otros usuarios desmontaron el argumento desde la historia y la cultura nacional.

La activista Lara Crofs recordó que el arroz es base de la cocina cubana, presente en platos emblemáticos como el arroz con pollo, los moros y cristianos o el arroz con frijoles, con influencias africanas, españolas y chinas.

También aportó datos contundentes:

Antes de 1959 , Cuba producía unas 163.000 toneladas métricas de arroz molido al año .

En 2025, la producción no alcanza las 30.000 toneladas, obligando al país a importar gran parte del consumo.

“Este año en La Habana tuve que pagar hasta 450 pesos la libra”, denunció.

“El problema no es el sistema, es la gente”

Activistas como Mario J. Pentón y Eliécer Ávila coincidieron en que el discurso oficial desplaza la culpa de la crisis alimentaria hacia la población, evitando reconocer los problemas estructurales del modelo agrícola estatal, la falta de inversión, las trabas al productor y el colapso económico general.

Muchos usuarios señalaron además la contradicción de recomendar malanga, yuca o boniato cuando tampoco están disponibles en los mercados, en un contexto de inflación desbordada y salarios que no alcanzan para cubrir lo básico.

En Navidad, más sacrificios

Para amplios sectores de la población, el mensaje fue claro y reiterativo:

en lugar de ofrecer soluciones reales, el régimen vuelve a pedir sacrificios, cambios de dieta y “adaptación” a la escasez.

“Según el Gobierno, el problema no es el desastre económico”, resumió un usuario.

“El problema es que los cubanos comemos mal”.