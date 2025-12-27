José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

El gesto simboliza independencia, dignidad y reconstrucción personal para el histórico opositor cubano, tras años de prisión política y persecución del régimen.

El reconocido opositor cubano José Daniel Ferrer vive en Estados Unidos uno de los momentos más simbólicos de su nueva vida en libertad: a los 55 años, por primera vez, tiene un automóvil propio .

Más allá del valor material, el gesto representa un paso decisivo hacia la independencia, la estabilidad y la reconstrucción personal y familiar , luego de décadas de hostigamiento, encarcelamientos y represión política en Cuba .

La entrega del vehículo quedó registrada en un video difundido en redes sociales, donde Ferrer aparece visiblemente emocionado agradeciendo el apoyo recibido en La Pequeña Habana , en Miami.

“Expresar nuevamente mi profunda gratitud a Juan Carlos, a Ferco Motors y a todo su equipo acá en La Pequeña Habana. Gracias a este buen cubano, a este noble compatriota con un enorme corazón, mi familia, mi madre y yo ya tenemos en qué movernos”, expresó el activista.

Durante su mensaje, Ferrer subrayó el valor humano y comunitario del gesto, dejando claro que no se trata solo de un automóvil.

“La solidaridad entre cubanos y entre todo ser humano es básica, es vital para que una sociedad, para que una comunidad pueda avanzar sana y decentemente”, afirmó, cerrando con deseos de prosperidad y un mensaje navideño.

Reacciones y respaldo público

La iniciativa fue impulsada por Ferco Motors, concesionario de autos usados en Miami, que decidió respaldar al ex preso político en su proceso de adaptación a la vida en libertad.

El hecho fue celebrado públicamente por el activista Eliécer Ávila, quien compartió el momento en Facebook con un mensaje directo:

“En libertad los sueños se hacen realidad”.

Un paso más hacia la autonomía

El vehículo llega en un momento clave para Ferrer. En noviembre, tanto él como su esposa obtuvieron sus licencias de conducir, entregadas por el recaudador de impuestos del condado Dariel Fernández.

Para lograrlo, Ferrer se preparó en la Miami Driving School, conocida popularmente como “La Escuelita de Manejar”, un negocio de una familia santiaguera.

En otro video compartido en redes, explicó con franqueza la importancia de aprender a conducir:

“Si no sabes manejar, te pasa lo que me está pasando a mí, que los Uber me están arruinando”.

Del encierro a la movilidad

La escena contrasta de manera contundente con su pasado reciente. José Daniel Ferrer es uno de los líderes más visibles de la disidencia cubana y ha sido encarcelado en múltiples ocasiones por denunciar al Partido Comunista y encabezar protestas pacíficas.

Durante su último encarcelamiento, fue sometido a aislamiento prolongado, golpizas y negación de atención médica, según documentaron organizaciones internacionales de derechos humanos.

Tras más de cuatro años recluido en condiciones extremas, Ferrer fue liberado bajo la figura del destierro forzado y enviado a Estados Unidos.

Su llegada a Miami, el 13 de octubre, estuvo marcada por el respaldo de la comunidad exiliada y de entidades defensoras de los derechos humanos, que celebraron su salida de prisión pero denunciaron la expulsión como otra forma de represión política.

Un símbolo de libertad

Hoy, el hecho de tener su primer automóvil a los 55 años adquiere una dimensión profundamente simbólica.

Para Ferrer, manejar no es solo aprender a conducir: es recuperar el control sobre su tiempo, su movilidad y su vida, después de haber pasado años sometido a la vigilancia, el encierro y la arbitrariedad de un sistema que intentó silenciarlo.