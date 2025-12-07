Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Mientras la mayoría de los cubanos lucha a diario contra la escasez de alimentos, los apagones y salarios que no alcanzan ni para cubrir la canasta básica, una nueva revelación vuelve a desatar indignación sobre los privilegios de la élite política en la Isla :

Cristina Lage Codorniú, hija del exvicepresidente Carlos Lage Dávila, posee visa americana y controla una próspera red de negocios de lujo en La Habana.

La información fue revelada por el periodista Mario J. Pentón en Martí Noticias , donde se detalla que, pese a la estrepitosa caída política de su padre en 2009, la hija del exdirigente ha construido un poderoso emporio gastronómico en la capital cubana junto a su esposo, Orlando Alain Rodríguez Leyva , a través de la empresa Group Tentacioones SRL .

Además, gestionan un servicio privado de entrega de alimentos denominado IFood . En total, estas empresas generan empleo a más de 40 trabajadores , en un país donde miles de personas sobreviven con ingresos equivalentes a 15 dólares mensuales .

Cristina Lage es licenciada en Derecho y mantiene un perfil público extremadamente discreto . La empresa no revela oficialmente la identidad de sus propietarios, presentándose como un proyecto familiar inspirado en la gastronomía cubana. Sin embargo, la opacidad sobre el origen de los capitales ha levantado fuertes sospechas .

Visa americana y viajes constantes al exterior

Uno de los datos que más impacto ha causado es que Cristina Lage posee visa estadounidense y viaja con frecuencia a Estados Unidos y Europa, algo prácticamente inalcanzable para la mayoría de los cubanos.

Este hecho ha desatado preguntas inevitables:

¿Cómo obtiene facilidades migratorias una figura vinculada históricamente al poder?

¿De dónde salen los recursos para sostener negocios de lujo en un país colapsado?

Los altos precios de sus restaurantes refuerzan la polémica. Un solo plato como el Tomahawk Gallego, que supera los 114 dólares, representa más de seis meses de salario para un trabajador promedio en Cuba.

El apellido Lage sigue pesando

Carlos Lage Dávila fue durante años uno de los hombres más poderosos del régimen cubano, figura clave en la economía durante el llamado Período Especial. Su caída en desgracia en 2009, tras ser defenestrado por Raúl Castro, marcó un antes y un después en la política cubana.

Sin embargo, su apellido sigue abriendo puertas. El tío de Cristina, Agustín Lage, continúa ocupando posiciones influyentes dentro del aparato estatal, lo que sugiere que la familia nunca perdió del todo su red de poder.

Una élite que prospera mientras el pueblo se hunde

El ascenso de Cristina Lage se suma al de otros nombres cercanos al poder como:

Sandro Castro , nieto de Fidel Castro

Vilma Rodríguez, nieta de Raúl Castro

Todos vinculados a negocios prósperos en una Cuba donde la mayoría no logra cubrir ni sus necesidades básicas.

La llamada “apertura al sector privado” ha servido para que una minoría privilegiada vinculada a la nomenclatura militar y política multiplique su riqueza, mientras el pueblo enfrenta una de las peores crisis económicas, sociales y migratorias de la historia reciente.