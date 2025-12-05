Indignación en Cuba: aparece un Mustang GT de $70.000 en pleno colapso económico

Un lujoso Ford Mustang GT blanco descapotable fue captado esta semana recorriendo el Malecón de La Habana, generando sorpresa e indignación en medio de la profunda crisis económica que atraviesa Cuba .

Las imágenes del vehículo, valorado en más de 70.000 dólares , fueron publicadas en TikTok por el usuario @descubriend0cuba y rápidamente se viralizaron.

El deportivo estadounidense aparece estacionado frente al hotel Grand Aston La Habana , portando la matrícula cubana P277962 , un detalle que llamó aún más la atención por tratarse de un automóvil de alta gama en un país donde la mayoría de la población apenas puede costear necesidades básicas.

En la publicación, el autor del video añadió la frase “Cumpliendo mis metas” , mientras se muestra el Mustang posando junto al icónico litoral habanero.

Un símbolo de lujo en medio de la miseria

El Mustang GT, asociado globalmente con estatus, poder adquisitivo y libertad, contrasta con la realidad cotidiana de la isla:

salarios estatales que rondan los 4.000 CUP (unos 15 USD al tipo de cambio informal),

escasez crónica de alimentos,

apagones diarios,

inflación disparada,

transporte público colapsado,

y una migración masiva sin precedentes.

La aparición del vehículo ha encendido el debate sobre la creciente desigualdad en Cuba, donde una minoría con acceso privilegiado a divisas —ya sea por vínculos con el poder, negocios privados, remesas o actividades ilícitas— vive en un universo económico paralelo al del resto de la población.

¿Quién es el dueño del Mustang?

Hasta el momento, no se ha identificado al propietario del coche.

Sin embargo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la pregunta que muchos cubanos se hacen:

¿Quién puede permitirse un auto de lujo en un país donde millones viven con menos de 20 dólares al mes?

El choque entre dos Cubas

Mientras autos soviéticos de los años 50 y 60, bicicletas y almendrones dominan las calles, la presencia de estos vehículos de lujo expone la brecha social cada vez más visible.

Para muchos internautas, la escena del Mustang en el Malecón simboliza “las dos Cubas”:

la de la élite y el acceso exclusivo,

y la de la población que enfrenta apagones, colas interminables, hambre y falta de futuro.

La polémica continúa creciendo en redes sociales, donde miles de usuarios consideran el Mustang un insulto a la realidad del cubano de a pie.