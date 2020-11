Preso político cubano estuvo una semana hospitalizado

El opositor, quien lleva dos años encarcelado,llamó a su esposa, Lucinda Gómez González, con quien pudo conversar unos cinco minutos, según confirma el portal ADN Cuba.

“El lunes pasado me llevaron para el Hospital Nacional y ahora mismo es que me sacaron. Tú no eres capaz de imaginarte la cantidad de seguridad del Estado que había allí ”, le explicó Portal a su esposa, a quien le dijo que padece de cataratas y tiene problemas de presión arterial.

Silverio Portal Contreras fue condenado a cuatro años de prisión por los cargos de desacatado y desorden público, luego de protestar contra la indolencia y el desinterés del régimen hacia personas humildes, cuyas viviendas corren peligro de derrumbe.