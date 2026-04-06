Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

La Habana , Cuba — El régimen cubano negó la llegada de una nueva central eléctrica flotante turca a la capital, en medio de reportes internacionales que apuntan a la presencia de la patana Belgin Sultan en el puerto de La Habana.

La controversia surge en plena crisis energética, con apagones prolongados y un sistema eléctrico al límite.

El Ministerio de Energía y Minas aseguró que:

No ha llegado ninguna nueva patana al país

Sin embargo, reportes del medio turco NTV y datos de rastreo marítimo sugieren que la Belgin Sultan habría regresado recientemente a La Habana.

Contexto de crisis energética

La polémica coincide con:

Apagones de hasta 20+ horas diarias

Fallas recurrentes en termoeléctricas como Guiteras

Llegada de petróleo ruso para sostener la generación

Las autoridades indicaron que las patanas podrían estar operativas en la segunda quincena del mes tras recibir combustible.

Apoyo externo y falta de claridad

Analistas señalan que el supuesto regreso de la patana se vincula al apoyo energético de Rusia, aunque el gobierno no ha precisado detalles sobre su ubicación ni el momento exacto de su incorporación.

Sistema bajo presión

La falta de información clara sobre la capacidad real de generación añade incertidumbre a una crisis que continúa afectando a millones de cubanos.