Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

La Habana, Cuba — El régimen cubano negó la llegada de una nueva central eléctrica flotante turca a la capital, en medio de reportes internacionales que apuntan a la presencia de la patana Belgin Sultan en el puerto de La Habana.
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Cuba niega nueva patana turca en La Habana mientras crecen reportes en medio de la crisis energética.
La Habana, Cuba — El régimen cubano negó la llegada de una nueva central eléctrica flotante turca a la capital, en medio de reportes internacionales que apuntan a la presencia de la patana Belgin Sultan en el puerto de La Habana.
La controversia surge en plena crisis energética, con apagones prolongados y un sistema eléctrico al límite.
El Ministerio de Energía y Minas aseguró que:
No ha llegado ninguna nueva patana al país
Solo operan actualmente Belgin Sultan y Erol Bay
Ambas suman una capacidad de 124 MW
Sin embargo, reportes del medio turco NTV y datos de rastreo marítimo sugieren que la Belgin Sultan habría regresado recientemente a La Habana.
La polémica coincide con:
Apagones de hasta 20+ horas diarias
Fallas recurrentes en termoeléctricas como Guiteras
Llegada de petróleo ruso para sostener la generación
Las autoridades indicaron que las patanas podrían estar operativas en la segunda quincena del mes tras recibir combustible.
Analistas señalan que el supuesto regreso de la patana se vincula al apoyo energético de Rusia, aunque el gobierno no ha precisado detalles sobre su ubicación ni el momento exacto de su incorporación.
Sistema bajo presión
La falta de información clara sobre la capacidad real de generación añade incertidumbre a una crisis que continúa afectando a millones de cubanos.
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