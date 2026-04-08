americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Díaz-Canel

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Díaz-Canel amenaza con guerra de guerrillas ante posible ataque de EE.UU. y advierte pérdidas “incalculables”

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Diaz Canel

Díaz-Canel advierte a EE.UU. con guerra de guerrillas si hay ataque y eleva tensión con Washington

La Habana, Cuba — El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó una advertencia directa a Estados Unidos al asegurar que la isla respondería con una estrategia de guerra de guerrillas ante cualquier intervención militar.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Newsweek, donde afirmó que, aunque su gobierno apuesta por el diálogo, está preparado para un escenario de conflicto.

Screenshot 2026-04-08 at 10.29.00AM

Amenaza directa: “habrá combate”

Díaz-Canel fue contundente:

“Si hay una agresión militar, combatiremos y nos defenderemos”.

El mandatario apeló a la doctrina histórica de “guerra de todo el pueblo”, asegurando que la respuesta implicaría la movilización total de la población.

Screenshot 2026-04-08 at 10.29.42AM

Advertencia de alto costo

El líder cubano advirtió que un conflicto con EE.UU. tendría consecuencias devastadoras:

“Pérdidas inmensas” para ambas naciones

Destrucción material masiva

Costos humanos “incalculables”

Escalada de tensiones

Las declaraciones se producen en medio de una creciente confrontación bilateral:

Advertencias recientes de Donald Trump sobre posibles acciones contra Cuba

Conflictos activos en Irán y Venezuela

Presión geopolítica en la región

Washington ha señalado a Cuba como una amenaza a su seguridad nacional, citando vínculos con Rusia, China e Irán.

Crisis interna agrava el escenario

El contexto en la isla añade presión al conflicto:

Crisis energética severa

Apagones prolongados

Escasez de alimentos y medicinas

El propio Díaz-Canel reconoció que existen conversaciones con EE.UU., aunque calificó el diálogo como “difícil”.

Puerta abierta al diálogo

Pese al tono firme, el gobernante insistió en una salida diplomática:

Diálogo “respetuoso”

Igualdad de condiciones

Basado en derecho internacional

Sin embargo, dejó claro que Cuba se prepara para un escenario militar si la tensión escala.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
termoelectrica antonio guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
aduana de cuba incauta casi 2 mil tabacos y palomas vivas ocultas rumbo a eeuu en la habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

cuba no descarta armar a civiles en medio de tension con eeuu

CUBA NO DESCARTA ARMAR A CIVILES EN MEDIO DE TENSIÓN CON EEUU

Destacados del día

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

Trump advierte que termina una era en Irán tras bombardeos masivos de EEUU e Israel
ULTIMA HORA

Trump advierte que "termina una era en Irán" tras bombardeos masivos de EEUU e Israel

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter