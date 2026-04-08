DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

La Habana, Cuba — El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó una advertencia directa a Estados Unidos al asegurar que la isla respondería con una estrategia de guerra de guerrillas ante cualquier intervención militar.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Newsweek, donde afirmó que, aunque su gobierno apuesta por el diálogo, está preparado para un escenario de conflicto.

“Si hay una agresión militar, combatiremos y nos defenderemos”.

El mandatario apeló a la doctrina histórica de “guerra de todo el pueblo” , asegurando que la respuesta implicaría la movilización total de la población.

El líder cubano advirtió que un conflicto con EE.UU. tendría consecuencias devastadoras:

“Pérdidas inmensas” para ambas naciones

Destrucción material masiva

Costos humanos “incalculables”

Escalada de tensiones

Las declaraciones se producen en medio de una creciente confrontación bilateral:

Advertencias recientes de Donald Trump sobre posibles acciones contra Cuba

Conflictos activos en Irán y Venezuela

Presión geopolítica en la región

Washington ha señalado a Cuba como una amenaza a su seguridad nacional, citando vínculos con Rusia, China e Irán.

Crisis interna agrava el escenario

El contexto en la isla añade presión al conflicto:

Crisis energética severa

Apagones prolongados

Escasez de alimentos y medicinas

El propio Díaz-Canel reconoció que existen conversaciones con EE.UU., aunque calificó el diálogo como “difícil”.

Puerta abierta al diálogo

Pese al tono firme, el gobernante insistió en una salida diplomática:

Diálogo “respetuoso”

Igualdad de condiciones

Basado en derecho internacional

Sin embargo, dejó claro que Cuba se prepara para un escenario militar si la tensión escala.