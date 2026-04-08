DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Díaz-Canel advierte a EE.UU. con guerra de guerrillas si hay ataque y eleva tensión con Washington
La Habana, Cuba — El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó una advertencia directa a Estados Unidos al asegurar que la isla respondería con una estrategia de guerra de guerrillas ante cualquier intervención militar.
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Newsweek, donde afirmó que, aunque su gobierno apuesta por el diálogo, está preparado para un escenario de conflicto.
Amenaza directa: “habrá combate”
Díaz-Canel fue contundente:
“Si hay una agresión militar, combatiremos y nos defenderemos”.
El mandatario apeló a la doctrina histórica de “guerra de todo el pueblo”, asegurando que la respuesta implicaría la movilización total de la población.
Advertencia de alto costo
El líder cubano advirtió que un conflicto con EE.UU. tendría consecuencias devastadoras:
“Pérdidas inmensas” para ambas naciones
Destrucción material masiva
Costos humanos “incalculables”
Escalada de tensiones
Las declaraciones se producen en medio de una creciente confrontación bilateral:
Advertencias recientes de Donald Trump sobre posibles acciones contra Cuba
Conflictos activos en Irán y Venezuela
Presión geopolítica en la región
Washington ha señalado a Cuba como una amenaza a su seguridad nacional, citando vínculos con Rusia, China e Irán.
Crisis interna agrava el escenario
El contexto en la isla añade presión al conflicto:
Crisis energética severa
Apagones prolongados
Escasez de alimentos y medicinas
El propio Díaz-Canel reconoció que existen conversaciones con EE.UU., aunque calificó el diálogo como “difícil”.
Puerta abierta al diálogo
Pese al tono firme, el gobernante insistió en una salida diplomática:
Diálogo “respetuoso”
Igualdad de condiciones
Basado en derecho internacional
Sin embargo, dejó claro que Cuba se prepara para un escenario militar si la tensión escala.