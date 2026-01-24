americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

Cuba realiza ejercicios militares bajo la supervisión de Díaz-Canel en medio de tensiones con Estados Unidos y la presión de Washington tras la operación en Venezuela

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Diaz-Canel 1

El gobernante designado Miguel Díaz-Canel supervisó maniobras de tanques y defensa antiaérea en La Habana en una muestra de fuerza ante la presión de Washington.

Cuba comenzó ejercicios militares este sábado en medio de crecientes tensiones con la administración del presidente Donald Trump, en un gesto que la dirigencia de La Habana describe como preparación defensiva ante la presión de Estados Unidos.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel presidió las maniobras en la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa “Rescate de Sanguily”, y más tarde supervisó actividades en una unidad de defensa antiaérea, donde arengó a las fuerzas reunidas con consignas de resistencia.

“La mejor manera de evitar una agresión es que el imperialismo tenga que calcular cuál sería el precio de agredir a nuestro país”, declaró Díaz-Canel, según el reporte de la Presidencia de Cuba, en lo que el régimen ha descrito como una demostración de fortaleza ante lo que considera una “ofensiva hegemónica” de Washington.

Diaz-Canel 2

Participación de la cúpula militar

Acompañaron al presidente altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre ellos el ministro del organismo, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General, General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, y el viceministro General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá.

Díaz-Canel resaltó, además, los “altos niveles de preparación, cohesión y cooperación” entre las distintas unidades del sistema defensivo territorial, y afirmó que la “unidad” de la nación es clave para enfrentar cualquier amenaza, en un discurso cargado de simbolismo patriótico.

Screenshot 2026-01-24 at 10.32.42PM

Contexto de tensión creciente

Los ejercicios ocurren en un contexto de profunda tensión bilateral tras la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la muerte de militares cubanos, según reportes oficiales.

Washington ha intensificado la presión diplomática, económica y estratégica sobre el régimen cubano, buscando aprovechar lo que algunos sectores estadounidenses consideran una “oportunidad histórica” para promover un cambio político en la isla ante un deterioro económico sin precedentes.

Aunque no existe un plan militar oficial declarado, fuentes vinculadas a la Casa Blanca han señalado la posibilidad de continuar presionando al gobierno cubano a través de medidas económicas y diplomáticas, al mismo tiempo que se exploran contactos discretos con líderes cívicos y exiliados.

Screenshot 2026-01-24 at 10.32.51PM
americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ministro del interior de rusia llega a cuba para reforzar cooperacion y lucha contra la delincuencia

Ministro del Interior de Rusia llega a Cuba para reforzar cooperación y lucha contra la delincuencia

parlamento europeo aprueba enmienda para suspender la cooperacion con cuba y revisa el acuerdo de dialogo politico y cooperacion

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación

trump busca un cambio de regimen en cuba en 2026 y este seria el plan, segun the wall street journal

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

trump evalua bloqueo naval a cuba para cortar el petroleo que sostiene al regimen

Trump evalúa bloqueo naval a Cuba para cortar el petróleo que sostiene al régimen

Destacados del día

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: No califica para fianza

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: "No califica para fianza"

Trump evalúa bloqueo naval a Cuba para cortar el petróleo que sostiene al régimen

Trump evalúa bloqueo naval a Cuba para cortar el petróleo que sostiene al régimen

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter