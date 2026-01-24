Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

El gobernante designado Miguel Díaz-Canel supervisó maniobras de tanques y defensa antiaérea en La Habana en una muestra de fuerza ante la presión de Washington .

Cuba comenzó ejercicios militares este sábado en medio de crecientes tensiones con la administración del presidente Donald Trump , en un gesto que la dirigencia de La Habana describe como preparación defensiva ante la presión de Estados Unidos .

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel presidió las maniobras en la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa “Rescate de Sanguily” , y más tarde supervisó actividades en una unidad de defensa antiaérea , donde arengó a las fuerzas reunidas con consignas de resistencia.

“La mejor manera de evitar una agresión es que el imperialismo tenga que calcular cuál sería el precio de agredir a nuestro país”, declaró Díaz-Canel, según el reporte de la Presidencia de Cuba, en lo que el régimen ha descrito como una demostración de fortaleza ante lo que considera una “ofensiva hegemónica” de Washington.

Acompañaron al presidente altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre ellos el ministro del organismo, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera , el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General, General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo , y el viceministro General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá .

Díaz-Canel resaltó, además, los “altos niveles de preparación, cohesión y cooperación” entre las distintas unidades del sistema defensivo territorial, y afirmó que la “unidad” de la nación es clave para enfrentar cualquier amenaza, en un discurso cargado de simbolismo patriótico.

Contexto de tensión creciente

Los ejercicios ocurren en un contexto de profunda tensión bilateral tras la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la muerte de militares cubanos, según reportes oficiales.

Washington ha intensificado la presión diplomática, económica y estratégica sobre el régimen cubano, buscando aprovechar lo que algunos sectores estadounidenses consideran una “oportunidad histórica” para promover un cambio político en la isla ante un deterioro económico sin precedentes.

Aunque no existe un plan militar oficial declarado, fuentes vinculadas a la Casa Blanca han señalado la posibilidad de continuar presionando al gobierno cubano a través de medidas económicas y diplomáticas, al mismo tiempo que se exploran contactos discretos con líderes cívicos y exiliados.