México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

El gobierno de Claudia Sheinbaum revisa su política energética hacia la isla por temor a represalias de Washington, según reveló Reuters.

El gobierno de México está evaluando si continuará enviando petróleo y combustibles a Cuba , ante la creciente preocupación de que esa política pueda provocar represalias de la administración del presidente estadounidense Donald Trump , según informaron tres fuentes familiarizadas con las discusiones internas citadas por Reuters .

La revisión —que no había sido reportada previamente— ocurre en un momento crítico: México se ha convertido en el principal proveedor energético de Cuba tras la interrupción de los envíos venezolanos, dejando a la isla altamente dependiente del crudo mexicano para sostener su ya frágil sistema eléctrico.

De acuerdo con Reuters, el gabinete mexicano analiza tres posibles escenarios :

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente los envíos —argumentando que se basan en contratos de largo plazo y se consideran “ayuda humanitaria” —, fuentes de alto nivel indicaron que la política está bajo revisión interna por el costo político y comercial de irritar a Washington.

El factor Trump y la presión desde Washington

El detonante principal sería el endurecimiento del discurso de Trump hacia Cuba y hacia los países que, según él, sostienen económicamente al régimen.

El 11 de enero, Trump escribió en Truth Social:

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!”

En paralelo, el bloqueo de buques petroleros en Venezuela en diciembre y la captura de Nicolás Maduro este mes habrían frenado casi por completo los envíos venezolanos, dejando a México como el último gran salvavidas energético de La Habana, en medio de apagones masivos y escasez crónica.

Una llamada tensa entre Trump y Sheinbaum

Dos de las fuentes citadas por Reuters revelaron que Trump cuestionó directamente a Sheinbaum en una llamada telefónica la semana pasada sobre:

Los envíos de crudo y combustibles a Cuba

La presencia de miles de médicos cubanos en México

Según esas fuentes, Sheinbaum respondió que el petróleo enviado es “ayuda humanitaria” y que el acuerdo con los médicos cumple la legislación mexicana. Trump, añadieron, no pidió explícitamente suspender los envíos, pero dejó clara su incomodidad.

La Presidencia mexicana respondió a Reuters que México “siempre ha sido solidario con el pueblo de Cuba” y defendió los envíos como decisiones soberanas.

Drones, T-MEC y temores estratégicos

La revisión también coincide con un momento delicado para México en otros frentes:

Intentos de renegociación del T-MEC

Presión de EE. UU. para que México intensifique acciones contra los cárteles

Reportes de mayor presencia de drones de la Marina estadounidense sobre el Golfo de México

Reuters cita reportes de seguimiento de vuelos que indican que drones Northrop Grumman MQ-4C Triton habrían sobrevolado la Bahía de Campeche, siguiendo rutas similares a las de los buques cisterna mexicanos con destino a Cuba.

Drones similares fueron detectados frente a Venezuela días antes de la operación estadounidense allí, según el mismo reporte.

Cuba, altamente dependiente del crudo importado

Cuba depende de importaciones de combustible refinado para:

Generación eléctrica

Gasolina

Combustible de aviación

Según datos presentados por Pemex ante la SEC estadounidense y citados por Reuters, entre enero y septiembre del año pasado México envió a Cuba:

17.200 barriles diarios de crudo

2.000 barriles diarios de productos refinados

Por un valor aproximado de 400 millones de dólares

El dilema: presión política vs. crisis humanitaria

Dentro del gobierno de Sheinbaum, algunos funcionarios temen que cortar el petróleo a Cuba empuje a la isla a un desastre humanitario, con el riesgo de provocar migración masiva hacia México, por lo que abogan por mantener al menos una parte del suministro.

La decisión final aún no está tomada.

Por ahora, lo confirmado es que México evalúa cambios en su política energética hacia Cuba, sopesando costos geopolíticos, humanitarios y comerciales, con la relación con la administración Trump como factor central, según Reuters.