Pinar del Río se suma a la marcha cívica por el cambio, convocada para el 20 de noviembre en Cuba

Además de en Pinar del Río, están convocadas manifestaciones para el 20 de noviembre en La Habana, Holguín, Santa Clara (Villa Clara), Cienfuegos y Guantánamo. También, en Nuevitas (Camagüey).

Presentada hoy, en la sede del Gobernador de la más occidental de las provincias,la solicitud del permiso para la marcha del #20NCuba. El activista y dos veces preso político, José Cásares Soto, hizo la tarea cívica.

La activista Elsa Isaac Reyes fue detenida, golpeada y amenazada con ser sometida a un proceso judicial por la Seguridad del Estado al intentar entregar una notificación a las autoridades para celebrar una marcha cívica en Palma Soriano el 20 de noviembre. "Me rompieron los papeles con la petición, me arrebataron el teléfono y la cartera con mis pertenencias y me llevaron para la estación de Policía de Palma Soriano", dijo a DIARIO DE Cuba.

Los activistas cubanos están presentando las notificaciones ante las autoridades de los territorios para que "se garantice la libre circulación de todos los ciudadanos que decidan asistir a la Marcha".

Pese a que en la Constitución de Cuba está recogido el derecho a la manifestación, el régimen de La Habana reprimió el pasado 11 de julio a los cubanos que protestaron de manera pacífica en más de 50 ciudades de la Isla y solo permite las marchas a los "revolucionarios".

Las autoridades locales no responden, de momento, a las notificaciones de la marcha cívica por el cambio. Sin embargo, la prensa oficialista llegó a decir que "no pasará" y atacó al dramaturgo Yunior García Aguilera, creador del grupo Archipiélago.

Archipiélago decidió realizar la marcha el primer sábado luego de que Cuba se abra al turismo internacional el 15 de noviembre, "o sea, el próximo 20 de noviembre, luego de amplios y profundos debates con varios miembros de la sociedad civil", detalló el grupo.

García respondió este fin de semana a los ataques desde la revista afín al régimen La Tizza. "No escribo estas líneas como respuesta, ni pretendo convencerlos de nada. Es imposible razonar con quien aspira a la silla y la guayabera del burócrata, con quien difama sin acompañar su mentira con una sola cita, con quien repite como autómata amaestrado el repertorio de adjetivos que aprendió de memoria en los viejos manuales del Kremlin", dijo