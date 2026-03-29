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Cuba

Petrolero ruso sancionado con 730,000 barriles desafía a EE.UU. y llega a Cuba en plena crisis

Petrolero ruso sancionado con 730,000 barriles llega a Cuba tras meses sin combustible, en medio de tensión con EE.UU

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Anatoly Kolodkin

La Habana / Caribe — Un petrolero ruso sancionado internacionalmente, cargado con 730,000 barriles de crudo, se aproxima a Cuba en un movimiento que intensifica las tensiones geopolíticas entre Washington y Moscú en medio de la peor crisis energética de la isla en años.

El buque Anatoly Kolodkin, propiedad de la estatal rusa Sovcomflot, partió el 8 de marzo desde Primorsk y tiene como destino el puerto de Matanzas, según datos de rastreo marítimo.

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Un cargamento bajo sanciones internacionales

El petrolero se encuentra bajo sanciones de:

  • Estados Unidos
  • Unión Europea
  • Reino Unido

A pesar de ello, continúa su ruta hacia Cuba, en lo que analistas consideran un desafío directo al cerco energético impulsado por Washington.

Screenshot 2026-03-29 at 3.08.47PM

Primer gran suministro en meses

El envío representa:

El primer gran cargamento de petróleo en más de tres meses

Un alivio temporal en medio de apagones generalizados

Un movimiento estratégico con alto peso político

Expertos advierten que esta carga apenas cubriría unos días o semanas de consumo energético en la isla.

Crisis energética al límite

Cuba atraviesa una situación crítica:

  • Apagones prolongados en todo el país
  • Reducción del transporte y servicios
  • Sistema eléctrico colapsado

La isla depende de importaciones para cerca del 60% de su petróleo, lo que la hace altamente vulnerable a interrupciones del suministro.

Tensión geopolítica en aumento

La llegada del buque ha generado alarma internacional:

  • EE.UU. ha advertido contra envíos de petróleo a Cuba
  • Rusia mantiene su respaldo a La Habana
  • El movimiento revive tensiones comparables a escenarios de la Guerra Fría

Además, otros petroleros han cambiado de rumbo recientemente bajo presión estadounidense, lo que aumenta el carácter estratégico de este envío.

Más que petróleo: una señal política

Analistas coinciden en que este envío no es solo energético, sino también simbólico:

Rusia muestra apoyo directo a Cuba

EE.UU. refuerza su presión económica

La isla queda en medio de una disputa global

CONCLUSIÓN CLAVE

Llegada de petróleo tras meses de escasez

Desafío directo a sanciones de EE.UU.

Impacto limitado pero altamente simbólico

Riesgo de escalada geopolítica

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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