Petrolero ruso sancionado con 730,000 barriles desafía a EE.UU. y llega a Cuba en plena crisis

La Habana / Caribe — Un petrolero ruso sancionado internacionalmente, cargado con 730,000 barriles de crudo, se aproxima a Cuba en un movimiento que intensifica las tensiones geopolíticas entre Washington y Moscú en medio de la peor crisis energética de la isla en años.
El buque Anatoly Kolodkin, propiedad de la estatal rusa Sovcomflot, partió el 8 de marzo desde Primorsk y tiene como destino el puerto de Matanzas, según datos de rastreo marítimo.
Un cargamento bajo sanciones internacionales
El petrolero se encuentra bajo sanciones de:
Estados Unidos
Unión Europea
Reino Unido
A pesar de ello, continúa su ruta hacia Cuba, en lo que analistas consideran un desafío directo al cerco energético impulsado por Washington.
Primer gran suministro en meses
El envío representa:
El primer gran cargamento de petróleo en más de tres meses
Un alivio temporal en medio de apagones generalizados
Un movimiento estratégico con alto peso político
Expertos advierten que esta carga apenas cubriría unos días o semanas de consumo energético en la isla.
Crisis energética al límite
Cuba atraviesa una situación crítica:
Apagones prolongados en todo el país
Reducción del transporte y servicios
Sistema eléctrico colapsado
La isla depende de importaciones para cerca del 60% de su petróleo, lo que la hace altamente vulnerable a interrupciones del suministro.
Tensión geopolítica en aumento
La llegada del buque ha generado alarma internacional:
EE.UU. ha advertido contra envíos de petróleo a Cuba