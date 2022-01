Periodistas que huyeron de Cuba lanzan un grito desesperado desde Rusia 

“Ellos no querían que La Gusanera siguiera desde Cuba. En todo momento me mostraron su preocupación hacia ese proyecto, que involucraba a otros jóvenes. Llegaron a decirme que me estaba convirtiendo en una figura de la oposición en ascenso y tenían que pararme por las buenas o las malas. Temí por nuestras vidas”, expresó.