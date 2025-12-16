PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

El propio Díaz-Canel reconoce la gravedad de la crisis, pero vuelve a culpar al “enemigo histórico”

El Partido Comunista de Cuba ( PCC ) reconoció oficialmente el colapso económico que atraviesa el país , al admitir un decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB del 4%) y un aumento descontrolado de la inflación , durante el XI Pleno Nacional del Comité Central , celebrado de forma virtual debido a la “compleja situación nacional”.

El reconocimiento fue realizado por el primer secretario del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel , quien presentó un panorama económico sombrío, aunque insistió en atribuir la responsabilidad a factores externos , especialmente al embargo estadounidense.

Según Díaz-Canel, al cierre del tercer trimestre de 2025 , la economía cubana registró:

El mandatario reconoció que la economía se encuentra prácticamente paralizada , con afectaciones directas en la vida cotidiana de la población, marcada por apagones prolongados, escasez crónica y deterioro de los servicios básicos .

La situación económica ha tenido un impacto directo en la población. El acceso a alimentos, medicinas y productos esenciales es cada vez más limitado, mientras el sistema estatal no logra cumplir siquiera con la canasta normada .

La combinación de salarios pulverizados por la inflación, mercados desabastecidos y dolarización parcial ha profundizado la desigualdad social, dejando a millones de cubanos al borde de la supervivencia.

El discurso oficial: culpa externa y retórica ideológica

Lejos de asumir responsabilidades estructurales, Díaz-Canel insistió en el discurso histórico del régimen:

“Cuba enfrenta una pelea dura, larga y desigual contra un enemigo histórico”.

Incluso llegó a afirmar que:

“Lo sorprendente sería tener datos positivos en una economía brutalmente perseguida y cercada por la primera potencia mundial”.

Estas declaraciones fueron interpretadas por analistas y ciudadanos como un intento de justificar décadas de mala gestión, sin reconocer el peso de las políticas centralizadas, la falta de reformas reales y el control absoluto del Estado.

Pedro Monreal advierte: la realidad podría ser mucho peor

El economista cubano Pedro Monreal alertó que los datos oficiales podrían estar maquillados y que la situación real de la economía cubana es aún más grave.

Según sus estimaciones, basadas en datos de producción estatal entre enero y octubre de 2025, el PIB podría caer:

5–6% en un escenario optimista

13–14% en un escenario medio

20–21% en el escenario más pesimista

Monreal subrayó que ni la dolarización reforzada ni los planes anunciados por el gobierno tienen capacidad real para revertir la tendencia de decrecimiento.

Desigualdad y fractura social en aumento

Mientras una minoría con acceso a divisas logra sobrevivir, la mayoría de los cubanos queda atrapada en una economía en pesos sin poder adquisitivo. El resultado es una fractura social cada vez más profunda, acompañada de migración masiva, pérdida de capital humano y creciente descontento popular.

Conclusión: admisión tardía, sin soluciones reales

El reconocimiento del colapso económico por parte del PCC marca un hito poco común en el discurso oficial. Sin embargo, la ausencia de autocrítica real y de reformas estructurales refuerza la percepción de que el régimen prioriza su supervivencia política sobre el bienestar de la población.

Para millones de cubanos, la crisis ya no es coyuntural: es estructural, prolongada y sin salida visible bajo el modelo actual.