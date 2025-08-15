americateve

Hialeah

Continúa la búsqueda de pareja cubana sospechosa de homicidio en Hialeah

Las autoridades de Miami-Dade mantienen activa la búsqueda de Alfredo Carballo González, de 32 años, y Ariely Álvarez Cabrera, de 27, una pareja cubana originaria de San Antonio de los Baños, señalada como sospechosa del homicidio de Daylon Fleitas González, un cubano de 37 años cuyo cadáver fue hallado el 12 de agosto cerca de los Everglades

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-08-15 at 11.02.54 AM

Las autoridades de Miami-Dade mantienen activa la búsqueda de Alfredo Carballo González, de 32 años, y Ariely Álvarez Cabrera, de 27, una pareja cubana originaria de San Antonio de los Baños, señalada como principal sospechosa del homicidio de Daylon Fleitas González, un cubano de 37 años cuyo cuerpo fue hallado el 12 de agosto en un área boscosa cercana a los Everglades.

La policía ha advertido que ambos se encuentran prófugos junto a su bebé de apenas cinco meses, quien podría estar en riesgo. Las imágenes del menor y de la pareja han sido difundidas con la recomendación de considerarlos “armados y peligrosos”.

Screenshot 2025-08-15 at 10.52.12AM

La desaparición y el hallazgo del cuerpo

Fleitas fue reportado como desaparecido el 3 de agosto en Hialeah, después de avisar a su hermano que saldría a cobrar una deuda. No regresó. Su camioneta, una Ford F-150 negra de 2011 con matrícula RPQW74, apareció abandonada entre arbustos en el suroeste del condado, no lejos del lugar donde luego se encontró su cadáver.

El 9 de agosto, el cuerpo de Fleitas fue localizado dentro de un contenedor en un área boscosa, con múltiples heridas de arma blanca, según el informe del médico forense del condado.

Screenshot 2025-08-15 at 10.59.54AM

Las imágenes clave de la investigación

El canal Noticias 23, de Univisión, obtuvo en exclusiva un video que, según la policía, muestra el momento en que Fleitas es presuntamente atacado en un estacionamiento de camiones en Medley.

Un documento interno del Sheriff de Miami-Dade indica que el día de su desaparición, la víctima acudió a la intersección de la avenida 95 y la calle 106 del noroeste para encontrarse con Carballo y cobrarle un préstamo de 10.000 dólares.

En las grabaciones se observa a Carballo acercándose a la camioneta de Fleitas y, segundos después, arrastrándolo por el suelo. El reporte detalla que el sospechoso colocó el cuerpo en un contenedor de reciclaje, lo cargó en la camioneta y se marchó, seguido por otro vehículo.

Rastros y evidencias

La policía de Hialeah emitió un reporte de desaparición el 7 de agosto. Un día después, el vehículo de Fleitas fue hallado en la calle 210 y la avenida 203 del suroeste, con manchas de sangre y una mochila que contenía evidencias.

La madre de la víctima aseguró al periodista de Univisión, Javier Díaz, que las autoridades han avanzado en la investigación. Aunque la policía no ha confirmado oficialmente que la deuda sea el motivo del homicidio, la Unidad de Homicidios del Sheriff de Miami-Dade continúa trabajando en el caso y solicita la colaboración ciudadana para localizar a los prófugos y proteger al menor.

Impacto en Cuba

Díaz añadió que la familia de la pareja en San Antonio de los Baños está profundamente afectada por la noticia.

Las autoridades reiteran que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Carballo, Álvarez o el bebé, debe comunicarse de inmediato con la policía de Miami-Dade.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

