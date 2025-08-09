Desaparece en Hialeah un cubano de 37 años tras salir a cobrar una deuda

Compartir en:









La Policía de Hialeah solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Daylon Fleitas, un hombre cubano de 37 años, desaparecido desde el pasado domingo 3 de agosto.

De acuerdo con el reporte policial, Fleitas informó antes de su desaparición que se reuniría con “un conocido”, pero nunca regresó a casa. Desde entonces, no se ha tenido ninguna noticia sobre su ubicación.

La última vez que fue visto conducía una camioneta Ford F-150 negra, año 2011, con matrícula de Florida RPQW74. Según la descripción oficial, mide aproximadamente 1,75 metros (5 pies 9 pulgadas), pesa 82 kilos (180 libras) y tiene cabello negro y ojos marrones. La policía confirmó que no presenta ninguna condición médica o de salud mental conocida.

Su hermano, Cristian Fleitas, declaró a Univision que ese día Daylon comentó que iría a cobrar un dinero que le debían. Horas más tarde, al no tener noticias, comenzó una búsqueda por su cuenta, llamando a hospitales y estaciones de policía, sin obtener resultados.

Screenshot 2025-08-09 at 1.28.20PM Datos clave del caso:

Última vez visto: domingo 3 de agosto en Hialeah.

Vehículo: Ford F-150 negra, 2011, matrícula RPQW74.

Motivo de la salida: reunión para cobrar una deuda, según la familia.

Estado de salud: sin condiciones médicas o mentales conocidas.

Operativo: búsqueda activa y solicitud de colaboración ciudadana.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Fleitas o su vehículo que se comunique con la Policía de Hialeah al (305) 687-2525 o con el detective Salazar encargado de la investigación.

Compartir en:







